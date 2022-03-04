Як зберігати борошно, щоби подовжити термін його придатності

Перед тривалим зберіганням борошно рекомендують просушити на пергаментному папері. У борошні, що зберігається в морозилці, ніколи не заведуться комахи

Як правильно зберігати борошно / Фото: freepik.com

Борошно – стратегічний продукт був, є та буде. Якщо ви готуєте випічку і заготовлюєте тісто на майбутнє, тут читайте, як зберігати дріжджове тісто.

Нижче зібрані всі правила та лайфхаки, щоб ваше борошно якнайдовше залишалося придатним до використання.

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На що треба звертати увагу при покупці борошна

Перевірте, щоб на упаковці не було пошкоджень та цвілі, дату випуску та термін зберігання. Якщо через проклеєну упаковку просипалося борошно, протестуйте його на запах.

Гіркий він свідчить про те, що продукт зберігався неправильно.

Як правильно зберігати борошно вдома

Перед тривалим зберіганням борошно треба просушити / Фото: Pixabay

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Його потрібно одразу ж пересипати, у паперовій упаковці борошно зберігати не можна. Найкраща тара – зі скла з герметичною кришкою. Або пластикові контейнери з прогумованою кришкою.

Також можна використовувати полотняні мішечки. Горловина мішків має бути щільно зав'язана. Але це в тому випадку, якщо борошна у вас багато і потрібної кількості контейнерів немає.

У жодному разі не можна тримати борошно в пластикових пакетах, так продукт швидко відволожиться.

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Перед тривалим зберіганням обов'язково просушіть борошно на розстеленому пергаментному папері.

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Де зберігати борошно?

На нижній полиці в закритій шафі подалі від продуктів із сильним запахом. Деякі експерти радять зберігати продукт у відділенні для овочів у холодильнику.

Якщо борошна багато, приміщення для зберігання має бути темним, сухим і прохолодним. Температура не повинна перевищувати 18 градусів.

І ще один лайфхак. Борошно можна зберігати в морозилці, так можна подовжити термін його придатності до декількох років. У ньому точно не заведуться комахи.

Зберігати потрібно у щільно закритому контейнері.