Як і скільки можна зберігати мариноване м'ясо для шашлику (фото)

Сирий шашлик поза холодильником може не зіпсуватися трохи більше двох годин. У холодильнику він пролежить не більше трьох діб, але все залежить від маринаду

Як правильно та скільки можна зберігати м'ясо для шашлику

Щоб зберегти м'ясо надовго, до року, з нього краще зробити тушенину, про таке спосіб з куркою ми розповідали.

Коли у вас мариноване м'ясо для шашлику, куплене або приготовлене вдома, його потрібно або смажити, або заморожувати. У холодильнику воно може пролежати не більше трьох днів.

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Рекомендації щодо правильного зберігання маринованого м'яса зібрали на авторитетних кулінарних форумах.

Як зберігати м'ясо для шашлику

М'ясо для шашлику краще збережеться, якщо в маринаді буде сік лимона та йодована сіль

Отже, в холодильнику, в герметичній упаковці, не металевій тарі, воно може пролежати в середньому близько трьох днів. Але важливо зважати на маринад.

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Якщо ви використовуєте цибулю, оцет або сік лимона, то в ці три дні ви впишетесь. Найкраще зберігається м'ясо, якщо додати йодовану сіль. Коли в маринаді є молочний інгредієнт, наприклад, кефір або майонез, пиво, газована вода, то вже за добу такий шашлик треба смажити.

Температура в холодильнику для маринованого м'яса – не вище +5°С. Якщо вирішите заморозити, то зберігайте його за -18 °С до трьох місяців.

Як зберігати магазинний шашлик

Куплене мариноване м'ясо для шашлику краще смажити одразу / Фото: Сьогодні

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Часто, щоб не гаяти час, ми купуємо мариноване м'ясо в магазині. Найчастіше його продають у ваккумній упаковці із зазначенням терміну придатності.

Експерти не рекомендують сліпо довіряти виробнику, та якщо термін придатності вас влаштовують, то смажити це м'ясо потрібно найближчі кілька годин.

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Як зберігати готовий шашлик

Готовий шашлик можна заморожувати терміном до трьох місяців

Так буває, коли м'яса багато та шашлик не з'їдено. М'ясо потрібно загорнути у фольгу, викласти в тару. Зберігати його можна 10-12 годин.

Готовий шашлик практично не втрачає свого смаку, якщо його заморозити. Покладіть у зип-пакет, випустіть повітря й зберігайте в морозилці до трьох місяців.

Заморожений шашлик потрібно спочатку розморозити в мікрохвильовій печі зі спеціяльним режимом. Потім відправте його в духовку, загорнувши у фольгу на 10-15 хвилин. Температура духовки 190-200°С.

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