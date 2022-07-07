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Як і скільки можна зберігати мариноване м'ясо для шашлику (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 липня, 11:39
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Сирий шашлик поза холодильником може не зіпсуватися трохи більше двох годин. У холодильнику він пролежить не більше трьох діб, але все залежить від маринаду
Як правильно та скільки можна зберігати м'ясо для шашлику
Як правильно та скільки можна зберігати м'ясо для шашлику

Щоб зберегти м'ясо надовго, до року, з нього краще зробити тушенину, про таке спосіб з куркою ми розповідали.

Коли у вас мариноване м'ясо для шашлику, куплене або приготовлене вдома, його потрібно або смажити, або заморожувати. У холодильнику воно може пролежати не більше трьох днів.

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Рекомендації щодо правильного зберігання маринованого м'яса зібрали на авторитетних кулінарних форумах.

Як зберігати м'ясо для шашлику

М'ясо для шашлику краще збережеться, якщо в маринаді буде сік лимона та йодована сіль
М'ясо для шашлику краще збережеться, якщо в маринаді буде сік лимона та йодована сіль

Отже, в холодильнику, в герметичній упаковці, не металевій тарі, воно може пролежати в середньому близько трьох днів. Але важливо зважати на маринад.

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Якщо ви використовуєте цибулю, оцет або сік лимона, то в ці три дні ви впишетесь. Найкраще зберігається м'ясо, якщо додати йодовану сіль. Коли в маринаді є молочний інгредієнт, наприклад, кефір або майонез, пиво, газована вода, то вже за добу такий шашлик треба смажити.

Температура в холодильнику для маринованого м'яса – не вище +5°С. Якщо вирішите заморозити, то зберігайте його за -18 °С до трьох місяців.

Як зберігати магазинний шашлик

Куплене мариноване м'ясо для шашлику краще смажити одразу
Куплене мариноване м'ясо для шашлику краще смажити одразу / Фото: Сьогодні

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Часто, щоб не гаяти час, ми купуємо мариноване м'ясо в магазині. Найчастіше його продають у ваккумній упаковці із зазначенням терміну придатності.

Експерти не рекомендують сліпо довіряти виробнику, та якщо термін придатності вас влаштовують, то смажити це м'ясо потрібно найближчі кілька годин.

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Як зберігати готовий шашлик

Готовий шашлик можна заморожувати терміном до трьох місяців
Готовий шашлик можна заморожувати терміном до трьох місяців

Так буває, коли м'яса багато та шашлик не з'їдено. М'ясо потрібно загорнути у фольгу, викласти в тару. Зберігати його можна 10-12 годин.

Готовий шашлик практично не втрачає свого смаку, якщо його заморозити. Покладіть у зип-пакет, випустіть повітря й зберігайте в морозилці до трьох місяців.

Заморожений шашлик потрібно спочатку розморозити в мікрохвильовій печі зі спеціяльним режимом. Потім відправте його в духовку, загорнувши у фольгу на 10-15 хвилин. Температура духовки 190-200°С.

Тут дізнаєтесь про 10 продуктів, у яких точно дуже тривалий термін зберігання.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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