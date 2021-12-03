Як спекти "Глаголики": хрумкі ласощі, які багатьох повернуть у дитинство

Приготувати його дуже просто. Замішується на простих продуктах, випікається не довше 8 хвилин. Правда, потрібен кондитерський мішок з насадкою "зірочка", щоб отримати печиво потрібної форми

Печиво "Глаголики" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/olgashubenkova/

Понад чотири десятки років тому "Глаголики" можна було купити на вагу в кожному магазині.

Вони приваблювали своєю цікавою формою, схожою на букву Г, звідси й народна назва цього ніжно-пісочного печива.

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Зрозуміло, що рецепт з виробництва перекочував на кухні радянських господарок.

Тоді домашня випічка була розвиненішою, і практично у кожному домі були кондитерські мішки з усілякими насадками. З ними сформувати "Глаголики" було максимально просто.

Випічку не можна назвати святковою, як новорічні "Шишки" з какао. Це буденне, але дуже смачне печиво.

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Фублогерка olgashubenkova обіцяє, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 30-35 "Глаголиків".

Печиво "Глаголики"

Інгредієнти:

150 г борошна;

100 г цукрової пудри;

70 г вершкового масла;

1 яйце;

2 ст. л. молока.

Як приготувати:

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