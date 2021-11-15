Як спекти торт "Мурашник", який багатьом дарував свято 40 років тому

У вигляді маленьких пірамідок або величезний, що нагадує мурашник, – цей десерт був придуманий виключно в домашніх умовах. Став максимально популярним на сімейних святах у 1980-ті роки.
Ті, хто лінувався, використовували кукурудзяні палички замість тіста або шматочки печива та іриски з вершковим маслом для крему. На відміну від тістечка "Картопля" "Мурашник" твердий, але смачний безумовно.
Потрібно стежити, щоб тісто не пересохло у духовці, інакше "Мурашник" не розгризеш. Ще не варто сильно утрамбовувати інгредієнти, коли формується торт.
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І останнє – що довше він побуде у холодильнику, то краще. Авторка рецепта lidaieda тримає "Мурашник" у холоді мінімум 4 години.
Торт "Мурашник"
Інгредієнти для тіста: ⠀
- 180 г вершкового масла;⠀
- 400 г борошна;⠀
- 100 г сметани;⠀
- 40 г цукру;⠀
- 10 г розпушувача.⠀
Для крему:⠀
- бляшанка згущеного вареного молока;⠀
- 100 г вершкового масла;⠀
- 80 г вершкового сиру.
Як приготувати:⠀
- Для тіста м'яке вершкове масло розтерти з цукром. Додати сметану і перемішати.
- Борошно змішати з розпушувачем, просіяти в масляну суміш, замісити тісто. Прибрати в морозилку на 30 хвилин.
- Холодне тісто натерти на великій тертці на деко, випікати в розігрітій на 200 градусів духовці 20-25 хвилин.
- Для крему м'яке вершкове масло, варене згущене молоко й вершковий сир збити міксером до пишності.⠀
- Печиво розламати руками на дрібні шматочки, додати крем і перемішати.⠀
- З маси сформувати гірку і прибрати в холодильник мінімум на 4 години.
- За бажанням зверху посипати маком.
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