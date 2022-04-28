Як легко перевірити якість меду візуально та на смак

Не варто лякатися меду, що зацукровився, це каже – продукт якісний. Якщо покласти його на шкіру, то хороший продукт вбереться без залишку

Як легко перевірити якість меду / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com, tetiana-dubik

Щоби перевірити якість продукту, необов'язково мати спеціяльну освіту, це можна зробити в домашніх умовах.

До речі, сир перевіряється впродовж декількох хвилин і, звичайно, зручніше це зробити, якщо ви купуєте його на ринку.

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Домашній мед теж можна перевірити на ринку, візьміть із собою ложку та запальничку, а магазинний – за його зовнішнім виглядом.

Рекомендації з каналу Микола Максимов.

Визначаємо якість меду за зовнішніми ознаками

Занадто прозорий мед може казати, що це підробка / Фото: instagram.com/familypaseka

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Коли ви відкриваєте банку, то на поверхні мають бути воскові плівки. Це може казати, що мед без домішок.

Але якщо на меді є пінка, це може означати, що продукт почав бродити. Такий мед швидко зіпсується і буде не придатний для вживання.

Висока прозорість теж може казати про те, що такий мед – підробка.

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Часто буває, що в банках з медом ми бачимо білий шар, тобто кристалізацію. Цей процес називається цвітінням меду.

Кристалізація меду – це нормально

Багатьох це лякає, але саме цей наліт є ознакою хорошого меду. А кристалики – ні що інше, як глюкоза, що закристалізувалась.

Разом з цим, коли на зацукровілому меді утворюється рідкий прошарок, то такий продукт також складно назвати якісним.

Якість вершкового масла теж можна перевірити в домашніх умовах, як це зробити – у цьому матеріалі.

Перевіряємо якість меду під час покупки на ринку

Хороший мед ллється тонким нерозривним струмком / Фото: pexels.com

Є ще один спосіб перевірити якість меду, якщо ви купуєте його з рук. Візьміть трохи та крапніть на шкіру, якісний мед вбереться без залишку.

Якщо скуштувати мед, ви маєте відчути в роті легке печіння, а саме – у горлі. У смаку переважає смак карамелі – отже, такий мед гріли, а це небезпечно.

Якісний мед при наливанні в ємність тече тонким нерозривним струмком і, стікаючи, утворює гірку на поверхні. Якщо мед падає окремими краплями, розтікається на поверхні, це каже про наявність добавок.

Візьміть чайну ложку меду та розведіть у склянці теплої води. Якщо помітите на дні склянки якісь домішки, а на поверхні води – пластівці, швидше за все, цей продукт ненатуральний.

Ще мед можна підігріти у ложки за допомогою запальнички. Хороший мед почне піниться та не змінюватись у кольорі. Підробка почне пахнути цукром та диміти.

Нарешті, крапніть трохи меду на чистий аркуш паперу й зачекайте хвилин 5-10. Хороший мед не розтікатиметься.

Тут дізнаєтеся, яка якість у магазинного та покупного молока.

Як перевірити якість меду на сторонні речовини

Ці речовини – крохмаль, борошно, крейда. Крохмаль та борошно перевіряється за допомогою йоду. Якщо це є в продукті, він забарвиться у відтінки синього.

Крейду в меді можна визначити за допомогою оцту. Столову ложку розбавте в 100 мілілітрах води і додайте оцет. Почуєте і побачите шипіння – у меді є крейда.

Як можна дізнатися про якість розпушувача та чим його можна замінити – читайте тут.