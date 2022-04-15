Як недорого та швидко нагодувати сім'ю – приготувати курячі сердечка з маринованими огірками

Сердечка та цибуля з морквою обсмажуються окремо, потім тушкуються разом. На гарнір відваріть рис

Курячі серця з овочами - рецепт вечері за 30 хвилин / Фото: Ольга Матвей

Коли потрібна швидка та бюджетна вечеря, яка б сподобалася всім, то підійде все від курки. Гомілки можна приготувати в лимонно-цибульному соусі, сердечка – потушкувати з овочами.

І не просто з цибулею та морквою, а додати мариновані огірки. Останні беріть дрібні, щоб красиво нарізати їх соломкою.

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Фубдлогерка Ольга Матвій обіцяє, що такої вечері вистачить не на один раз.

Курячі серця з овочами

Інгредієнти:

курячі сердечка – 400-500 г;

цибуля – 4 шт.;

морква – 2 шт.;

огірки мариновані – 5-6 шт.;

сіль, перець, спеції.

Швидкою та смачною вечерею можуть бути сосиски в тісті. Як їх зробити – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

Сердечка нарізати та обсмажити. Коли з'явиться сік, посолити. На іншій сковороді обсмажити цибулю з морквою. Посолити, поперчити. Сердечка викласти до цибулі й моркви. Додати нарізані огірки соломкою і готувати кілька хвилин.

Докладніше про цю вечерю дивіться у відео.