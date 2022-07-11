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Як відрізнити справжній рис від підробки та перевірити його якість (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 липня, 11:12
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Підроблений рис роблять з пластику та крохмалю. А щоб він мав свій природний запах після варіння, обробляють штучним ароматизатором
Як відрізнити справжній рис від підробки
Як відрізнити справжній рис від підробки

Коли йдеш у магазин, то сподіваєшся купити хороший продукт і щоб ціна його відповідала якості. Ми розповідали, як відрізнити якісний твердий сир від підробки. Тепер рис.

Уже не перший день з'являються повідомлення, що виробники додають у рис пластик. На смак майже не відрізняється від нормального, адже в його складі є крохмаль. Знайшли прості способи, як швидко перевірити якість рису.

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4 способи, як відрізнити справжній рис від підробки

Після подрібнення хорошого рису буде біле борошно, пластиковий рис подрібнюється в порошок жовтого кольору
Після подрібнення хорошого рису буде біле борошно, пластиковий рис подрібнюється в порошок жовтого кольору

  1. Вода. Наповніть склянку з водою та насипте кілька ложок рису. Справжній рис швидко опуститься на дно. Коли в рисі пластик, то більшість зерен плаватиме на поверхні. А якщо залишити справжній рис у воді на кілька днів, за цей час він почне пліснявіти.
  2. Вогонь. Для цього потрібно підпалити зерна за допомогою сірників. Відчуєте запах пластику – рис не придатний до вживання. Якщо рис не горітиме, і з'явиться легка кіптява, рис хороший.
  3. Ступка або кавомолка. Для цього способу перевірки якості рису зерна потрібно подрібнити в крихту. Побачте, що з'являється біле борошно – рис якісний. Порошок жовтого кольору казатиме про те, що рис містить пластик.
  4. Варіння. Для цього відваріть трохи рису і не зливайте воду. До речі, під час варіння у воді не має утворюватися щільний білий осад. Отже, варений рис залиште за кімнатної температури на кілька днів. Хороший рис покриється дрібною пліснявою, пластиковий не змінить зовнішній вигляд.

Як швидко та просто перевірити якість вершкового масла – ми писали тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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