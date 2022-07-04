Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни

Заготівлі на зиму

Котлета по-київськи

Холодний суп

Вечеря за 30 хвилин

Десерт кремніт

Варимо булгур
СЬОГОДНІ Їжа

Як відрізнити сир від підробки та перевірити його якість (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 10:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Йтиметься про тверді сири. По-перше, справжній сир не коштуватиме дешево. По-друге, хороший продукт швидко пліснявіє та обвітрюється за кімнатної температури
Як перевірити якість твердого сиру
Як перевірити якість твердого сиру / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, сирний продукт також може бути. Звичайно, бажано, використовувати його при запіканні різної їжі. А от з'їсти або додати в салат хочеться хороший сир.

У магазині якість має відповідати ціні. Що дорожче він, то краще. У домашніх умовах його, крім іншого, можна перевірити за допомогою йоду, як і молоко.

Реклама

Рекомендації від сирного сомельє з каналу Сирне королівство.

Як відрізнити сир від підробки

Хороший сир "потіє" жирами, сирний продукт покривається крапельками води
Хороший сир "потіє" жирами, сирний продукт покривається крапельками води / Фото: Pinterest

Спробуйте залишити сир без упаковки за кімнатної температури на 8-10 годин. Коли побачите, що він починає покриватися пліснявою і обвітрюватися, то хороший сир.

Реклама

Якщо не помітите таких змін, швидше за все, у вас сирний продукт.

Наступне – сир "потіє", це його нормальний процес. Якщо він "потіє" жиром – добре. Коли продукт покривається крапельками води, він містить рослинні жири.

Натуральний сир не скачається в кульку. Спробуйте зробити це в долонях. Побачите в руках крихти – у вас хороший сир. Сирний продукт м'який, як пластилін.

Реклама

І наостанок йод. Відріжте невеликий шматочок сиру і крапніть йод. Побачите зміну кольору на синій або зелений – це молочний продукт з крохмалем. Крохмаль у сир додають у якості загусника. Справжній сир не змінить свого кольору.

У цьому матеріалі дізнаєтесь чотири способи перевірки якості вершкового масла.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарний гороскоп
Який ти сік за знаком зодіаку?
Кавуновий
Кавуновий
Апельсиновий
Апельсиновий
Морквяний
Морквяний
Ананасовий
Ананасовий
1 /2
Дізнатися
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашній лимонад
Хакнути
Пісні страви
Рецепти без м'яса
Готувати
Контроль якості
Як перевірити згущене молоко?
Хакнути
Добірка страв
Що приготувати з печерицями
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити авокадо у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати полуницю?
Дізнатися

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти