Як відрізнити сир від підробки та перевірити його якість (фото)

Йтиметься про тверді сири. По-перше, справжній сир не коштуватиме дешево. По-друге, хороший продукт швидко пліснявіє та обвітрюється за кімнатної температури

Як перевірити якість твердого сиру / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, сирний продукт також може бути. Звичайно, бажано, використовувати його при запіканні різної їжі. А от з'їсти або додати в салат хочеться хороший сир.

У магазині якість має відповідати ціні. Що дорожче він, то краще. У домашніх умовах його, крім іншого, можна перевірити за допомогою йоду, як і молоко.

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Хороший сир "потіє" жирами, сирний продукт покривається крапельками води / Фото: Pinterest

Спробуйте залишити сир без упаковки за кімнатної температури на 8-10 годин. Коли побачите, що він починає покриватися пліснявою і обвітрюватися, то хороший сир.

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Якщо не помітите таких змін, швидше за все, у вас сирний продукт.

Наступне – сир "потіє", це його нормальний процес. Якщо він "потіє" жиром – добре. Коли продукт покривається крапельками води, він містить рослинні жири.

Натуральний сир не скачається в кульку. Спробуйте зробити це в долонях. Побачите в руках крихти – у вас хороший сир. Сирний продукт м'який, як пластилін.

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І наостанок йод. Відріжте невеликий шматочок сиру і крапніть йод. Побачите зміну кольору на синій або зелений – це молочний продукт з крохмалем. Крохмаль у сир додають у якості загусника. Справжній сир не змінить свого кольору.

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