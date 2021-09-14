Як довше зберегти домашнє і покупне молоко вдома

Домашнє або фермерське молоко варто пастеризувати після покупки. Це можна зробити в мультиварці, на водяній бані або в духовці. Краща упаковка для магазинного молока – тетрапак і пакети

Як зберігати молоко в домашніх умовах / Фото: Pixabay

Уся молочна продукція вимагає уважності під час її покупки. Звичайно, насамперед це стосується домашнього або фермерського молока. Такий продукт може зберігатися не більше 48 годин, тому не варто купувати його більше потрібного. Щодо покупного, то на упаковці завжди вказані терміни та умови зберігання, їх краще не порушувати. Ідеальна упаковка для покупного молока – тетрапак. Ми знаємо, як продовжити життя сиру в домашніх умовах, тепер дізнаємося, що робити з молоком.

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Домашнє молоко і правила його зберігання

Домашнє молоко зберігатиметься довше після пастеризації / Фото: instagram.com/alexey_syrover/

Потрібно знати, що домашнє молоко може зберігатися не більше 48 годин, тому не варто купувати його багато. Домашнє молоко потрібно обов'язково пастеризувати. Інакше воно скисне впродовж двох годин. Це можна зробити в мультиварці або з допомогою духовки.

Для цього молоко потрібно вилити в стерилізований емальований посуд, розігріти духовку до 80 градусів і поставити туди молоко на 25-30 хвилин. Після чого дістати його, накрити стерилізованою кришкою і дати охолонути.

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Щойно охолоне, розлити по менших ємностях і поставити в холодильник. Після цього молоко можна зберігати до 3 діб за температури +8 градусів.

20-30 хвилин можна потримати молоко і над водяною банею. Цей спосіб допоможе зберегти більше корисного в домашньому молоці.

Молоко вбирає запахи, тому його потрібно зберігати під кришкою. Ідеальний посуд – скляний або емальований. Металевий під дією молока окислюватиметьсяся і псуватиме продукт.

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Як зберігати магазинне молоко

Магазинне молоко з тетрапаків краще зберігається / Фото: depositphotos.com

З цим простіше, адже виробник подбав про його пастеризацію і вказав терміни і умови зберігання на упаковці. Пам'ятаємо, після того, як ви відкрили будь-яку тару, термін зберігання молока скорочується.

Молоко в пакетах треба перелити в стерилізовану ємність і накрити кришкою, так воно не набереться сторонніх запахів у холодильнику.

Добре подумайте перед тим, як купувати молоко у пластикових пляшках. Молоко не любить прямих сонячних променів, а з упевненістю сказати, що в цій упаковці його правильно зберігали перед попаданням на прилавки, складно.

Якщо купили молоко ув пластиковій тарі, то його потрібно перелити в стерилізовану скляну. Довго зберігати покупне молоко у пластику небезпечно для здоров'я.

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