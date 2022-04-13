Патріотичні яйця на Великдень – як пофарбувати яйця у жовто-блакитних тонах

Способів фарбування крашанок існує безліч. Якщо ви вже продумуєте меню на Великдень, то спробуйте зробити патріотичні у прямому сенсі, тобто у кольорах нашого прапора.
Ідею побачили на каналі Mirta.
Як зробити патріотичні яйця на Великдень
Знадобиться куркума. Візьміть дві чайні ложки й розведіть окропом, ретельно перемішайте.
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Тут насиченість жовтого кольору залежатиме від кількості куркуми.
Тепер на шийку ємності, де фарбуватиметься яйце, потрібно наклеїти сітку зі скотчу з отвором у центрі. Це необхідно для того, щоб зафіксувати яйце.
Після того як воно стане в "пастку", залийте барвник з куркумою до половини яйця. Потримайте 30 хвилин. Потім яйце потрібно витягнути та обтерти серветкою.
Для блакитного кольору необхідно подрібнити червону капусту в блендері та посолити. Трохи почекайте, щоб утворився сік. Тепер його можна віджати.
Знову ж таки потрібно зробити сітку зі скотчу на ємності та зафіксувати яйце. Залити соком до пофарбованої у жовтий колір ділянки та потримати 30 хвилин.
Докладніше про все дивіться на відео.