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Патріотичні яйця на Великдень – як пофарбувати яйця у жовто-блакитних тонах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 квітня, 15:12
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Треба взяти натуральні барвники – куркуму та червону капусту. Для фіксації яйця під час фарбування потрібен скотч
Патріотичні яйця на Великдень
Патріотичні яйця на Великдень / Фото: Mirta

Способів фарбування крашанок існує безліч. Якщо ви вже продумуєте меню на Великдень, то спробуйте зробити патріотичні у прямому сенсі, тобто у кольорах нашого прапора.

Ідею побачили на каналі Mirta.

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Як зробити патріотичні яйця на Великдень

Знадобиться куркума. Візьміть дві чайні ложки й розведіть окропом, ретельно перемішайте.

Тут насиченість жовтого кольору залежатиме від кількості куркуми.

Тепер на шийку ємності, де фарбуватиметься яйце, потрібно наклеїти сітку зі скотчу з отвором у центрі. Це необхідно для того, щоб зафіксувати яйце.

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Після того як воно стане в "пастку", залийте барвник з куркумою до половини яйця. Потримайте 30 хвилин. Потім яйце потрібно витягнути та обтерти серветкою.

Для блакитного кольору необхідно подрібнити червону капусту в блендері та посолити. Трохи почекайте, щоб утворився сік. Тепер його можна віджати.

Знову ж таки потрібно зробити сітку зі скотчу на ємності та зафіксувати яйце. Залити соком до пофарбованої у жовтий колір ділянки та потримати 30 хвилин.

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Докладніше про все дивіться на відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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