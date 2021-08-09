Як правильно їсти персики, щоб не погладшати, і 4 корисних рецепти з ними

Якщо ви контролюєте свою стрункість, то кілька персиків у першій половині дня не зашкодять, попри те, що в них багато цукру. А от у стравах персик дружній. Він смачний не тільки із сиром і йогуртом, а й з куркою і качкою

Користь і шкода персиків і 4 корисних рецепти з ним / Фото: Depositphotos

Можна по-різному ставитися до персиків, але в їхній сезон відмовлятися від них не варто. Як і будь-який фрукт, він містить цукор. Тому якщо вам важлива стрункість, то їсти їх треба в першій половині дня не більше 2 штук. Втім, це стосується всіх фруктів. Дієтолог Валентина Яковлєва детально розповіла, навіщо нам потрібні персики, кому варто бути з ними обережними і поділилася 4 корисними рецептами з цим фруктом. А як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Серпень – час смачних і соковитих персиків. У розпал сезону не пропустіть можливості потішити себе цими корисними фруктами, адже вони мають безліч корисних властивостей для нашого організму. Не дарма ж у Китаї, на батьківщині персиків, вони завжди вважалися символом довголіття і одним зі складових "еліксиру вічної молодості, – каже Валентина Яковлєва.

Що корисного є в персиках

Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С / Фото: Depositphotos

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Персики, як і будь-який фрукт, містять велику кількість клітковини, що дозволяє нормалізувати травлення. Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С. До складу персиків входять: калій, цинк, магній, фосфор, селен, марганець, мідь, залізо і велика кількість мінеральних солей.

При цьому калій і залізо – хороший привід для того, щоб їсти персики людям, які страждають на анемію, для профілактики цього захворювання, і показані всім вегетаріанцям.

Персики рекомендують вживати при таких захворюваннях, як подагра, ревматизм, захворювання нирок, а також при серцево-судинних захворюваннях, хворобах печінки і жовчного міхура.

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Ці фрукти допомагають зберегти молодість і красу шкіри, боє практично рекордсменами за вмістом вітаміну А, тому їх дуже часто використовують у косметології. Відомо, що персики мають чудовий аромат, який моментально поліпшує настрій.

Щодо дієтичних властивостей, то плоди складаються на 90% з води і дуже багаті цукрами і клітковиною. Як і багато продуктів, ці фрукти мають і протипоказання до вживання в їжу.

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Наприклад, людям, які страждають на діабет, вживати їх краще не варто. Оскільки в цих фруктах міститься багато вуглеводів і цукру.

Персики і стрункість

1-2 плоди в першій половині дня не зашкодять / Фото: Pixabay

Ви худнете? Вживати персики у великих кількостях вам не варто. Причина все та ж – багато цукру. Також персики можуть спричинити алергію і можуть бути протипоказані людям з гастритом і виразковою хворобою. І якщо вам хочеться потішити себе ароматним персиком, то не варто собі відмовляти.

1-2 плоди в першій половині дня шкоди не принесуть і це в будь-якому разі краще, ніж шоколадки і тортики.

З чим смачніше і корисніше їсти персики

Сезонний стиглий персик зі своїм соком і солодкістю – вельми доброзичливий фрукт, здатний скласти пару будь-чому: свинині, курці або качці. Освіжить і додасть літню нотку в будь-який салат.

Він прекрасно запікається з будь-яким м'ясом і дуже смачно його запекти на грилі. Персик прекрасний із сиром для ранкового сніданку і дуже добре поєднується з кефіром або йогуртом.

Персикове парфе

Персикове парфе / Фото: instagram.com/vatrusechka/

Інгредієнти

Свіжі персики, нарізані шматочками – 4 склянки

Йогурт натуральний – 0,5 склянки

Сметана – 0,5 склянки

М'ята свіжа для прикраси

Приготування

У мисці змішати йогурт і сметану. У кожні з 4 порційних склянок викласти приблизно по 0,5 склянки персиків, зверху викласти по 2 ст. ложки соусу з йогурту та сметани. Повторити шари. Прикрасити парфе м'ятою.

Запечені яблука із сиром і персиками

Запечені яблука / Фото: instagram.com/shibckova.katerina/

Інгредієнти

Яблука – 4 шт.

Сир – 200 г

Персик – 1 шт.

Приготування

Спочатку приготуємо начинку. Для цього сир прим'яти трохи виделкою. Персик помити, видалити кісточку, дрібно порізати і додати до сиру. Сирну масу перемішати і наповнити нею кожне яблуко. Яблука перекласти у форму і відправити в духовку приблизно на 20 хвилин за температури 180 градусів. Корисний і смачний десерт готовий!

Куряча грудка, фарширована персиками

Куряча грудка з персиками / Фото: instagram.com/y_hydeyu_vkusno/

Інгредієнти

Куряче філе – 2 шт.

Персики – 2 шт.

Сир твердий – 30 г

Сметана – 1,5 ст. л.

Часник – 1-2 зубчики

Сіль – за смаком

Приготування

Свіжі персики добре помити, видалити кісточки і розрізати на часточки. Куряче філе вимити й обсушити. З товстого краю зробити глибокий надріз – не розрізаючи філе наскрізь! Виходить кишенька. Трохи посолити зовні та всередині. У розріз кишені вкласти кілька часточок персика. Сильно набивати не варто. Натерти сир на дрібній тертці. Залишити частину натертого сиру для посипання грудок перед запіканням. З іншого сиру приготувати начинку: змішати його зі сметаною і додати часник за смаком. Вкласти в розріз кожного філе по ложці цієї начинки. Заколоти розрізи зубочистками. У форму для запікання, змащену олією, укласти фаршироване куряче філе розрізом вгору і присипати натертим сиром. Решту персика покласти поруч з курячим філе. Запікати куряче філе з персиками і сиром в духовці хвилин 40 за температури 180 градусів.

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Салат з персиками, фетою і волоськими горіхами

Салат з персиками та фетою / Фото: instagram.com/tatyanka_178/

Інгредієнти

Персики – 2-3 шт.

Фета – 100 г

Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.

Горіхи волоські – 50 г

Листя салату

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сік лимона -1 ч. л.

Сіль і перець – за смаком

Приготування

Персики і листя салату вимийте і висушіть. Горіхи просмажити на сухій сковороді, на середньому вогні, впродовж 3 хвилин. Цибулю наріжте півкільцями, полийте соком лимона і залиште маринуватися на 15 хвилин. Порвіть салат руками і покладіть у салатник. Персики наріжте тонкими дольками і додайте до салатного листя. Додайте цибулю. Фету дрібно покришіть і відправте до решти продуктів. Горіхи крупно порубайте і додайте до салату. Полийте салат оливковою олією і перемішайте. Якщо необхідно, посоліть і поперчіть за смаком.

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