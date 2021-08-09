Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як правильно їсти персики, щоб не погладшати, і 4 корисних рецепти з ними

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 серпня, 11:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо ви контролюєте свою стрункість, то кілька персиків у першій половині дня не зашкодять, попри те, що в них багато цукру. А от у стравах персик дружній. Він смачний не тільки із сиром і йогуртом, а й з куркою і качкою
Користь і шкода персиків і 4 корисних рецепти з ним
Користь і шкода персиків і 4 корисних рецепти з ним / Фото: Depositphotos

Можна по-різному ставитися до персиків, але в їхній сезон відмовлятися від них не варто. Як і будь-який фрукт, він містить цукор. Тому якщо вам важлива стрункість, то їсти їх треба в першій половині дня не більше 2 штук. Втім, це стосується всіх фруктів. Дієтолог Валентина Яковлєва детально розповіла, навіщо нам потрібні персики, кому варто бути з ними обережними і поділилася 4 корисними рецептами з цим фруктом. А як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Серпень – час смачних і соковитих персиків. У розпал сезону не пропустіть можливості потішити себе цими корисними фруктами, адже вони мають безліч корисних властивостей для нашого організму. Не дарма ж у Китаї, на батьківщині персиків, вони завжди вважалися символом довголіття і одним зі складових "еліксиру вічної молодості, – каже Валентина Яковлєва.

Що корисного є в персиках

Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С
Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С / Фото: Depositphotos

Реклама

Персики, як і будь-який фрукт, містять велику кількість клітковини, що дозволяє нормалізувати травлення. Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С. До складу персиків входять: калій, цинк, магній, фосфор, селен, марганець, мідь, залізо і велика кількість мінеральних солей.

При цьому калій і залізо – хороший привід для того, щоб їсти персики людям, які страждають на анемію, для профілактики цього захворювання, і показані всім вегетаріанцям.

Персики рекомендують вживати при таких захворюваннях, як подагра, ревматизм, захворювання нирок, а також при серцево-судинних захворюваннях, хворобах печінки і жовчного міхура.

Реклама

Читайте також:

Ці фрукти допомагають зберегти молодість і красу шкіри, боє практично рекордсменами за вмістом вітаміну А, тому їх дуже часто використовують у косметології. Відомо, що персики мають чудовий аромат, який моментально поліпшує настрій.

Щодо дієтичних властивостей, то плоди складаються на 90% з води і дуже багаті цукрами і клітковиною. Як і багато продуктів, ці фрукти мають і протипоказання до вживання в їжу.

Реклама

Наприклад, людям, які страждають на діабет, вживати їх краще не варто. Оскільки в цих фруктах міститься багато вуглеводів і цукру.

Читайте також:

Персики і стрункість

1-2 плоди в першій половині дня не зашкодять
1-2 плоди в першій половині дня не зашкодять / Фото: Pixabay

Ви худнете? Вживати персики у великих кількостях вам не варто. Причина все та ж – багато цукру. Також персики можуть спричинити алергію і можуть бути протипоказані людям з гастритом і виразковою хворобою. І якщо вам хочеться потішити себе ароматним персиком, то не варто собі відмовляти.

1-2 плоди в першій половині дня шкоди не принесуть і це в будь-якому разі краще, ніж шоколадки і тортики.

З чим смачніше і корисніше їсти персики

Сезонний стиглий персик зі своїм соком і солодкістю – вельми доброзичливий фрукт, здатний скласти пару будь-чому: свинині, курці або качці. Освіжить і додасть літню нотку в будь-який салат.

Він прекрасно запікається з будь-яким м'ясом і дуже смачно його запекти на грилі. Персик прекрасний із сиром для ранкового сніданку і дуже добре поєднується з кефіром або йогуртом.

Персикове парфе

Персикове парфе
Персикове парфе / Фото: instagram.com/vatrusechka/

Інгредієнти

  • Свіжі персики, нарізані шматочками – 4 склянки
  • Йогурт натуральний – 0,5 склянки
  • Сметана – 0,5 склянки
  • М'ята свіжа для прикраси

Приготування

  1. У мисці змішати йогурт і сметану. У кожні з 4 порційних склянок викласти приблизно по 0,5 склянки персиків, зверху викласти по 2 ст. ложки соусу з йогурту та сметани.
  2. Повторити шари. Прикрасити парфе м'ятою.

Запечені яблука із сиром і персиками

Запечені яблука
Запечені яблука / Фото: instagram.com/shibckova.katerina/

Інгредієнти

  • Яблука – 4 шт.
  • Сир – 200 г
  • Персик – 1 шт.

Приготування

  1. Спочатку приготуємо начинку. Для цього сир прим'яти трохи виделкою. Персик помити, видалити кісточку, дрібно порізати і додати до сиру.
  2. Сирну масу перемішати і наповнити нею кожне яблуко.
  3. Яблука перекласти у форму і відправити в духовку приблизно на 20 хвилин за температури 180 градусів. Корисний і смачний десерт готовий!

Куряча грудка, фарширована персиками

Куряча грудка з персиками
Куряча грудка з персиками / Фото: instagram.com/y_hydeyu_vkusno/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Персики – 2 шт.
  • Сир твердий – 30 г
  • Сметана – 1,5 ст. л.
  • Часник – 1-2 зубчики
  • Сіль – за смаком

Приготування

  1. Свіжі персики добре помити, видалити кісточки і розрізати на часточки. Куряче філе вимити й обсушити.
  2. З товстого краю зробити глибокий надріз – не розрізаючи філе наскрізь! Виходить кишенька. Трохи посолити зовні та всередині.
  3. У розріз кишені вкласти кілька часточок персика. Сильно набивати не варто. Натерти сир на дрібній тертці. Залишити частину натертого сиру для посипання грудок перед запіканням.
  4. З іншого сиру приготувати начинку: змішати його зі сметаною і додати часник за смаком. Вкласти в розріз кожного філе по ложці цієї начинки. Заколоти розрізи зубочистками.
  5. У форму для запікання, змащену олією, укласти фаршироване куряче філе розрізом вгору і присипати натертим сиром. Решту персика покласти поруч з курячим філе.
  6. Запікати куряче філе з персиками і сиром в духовці хвилин 40 за температури 180 градусів.

Читайте також:

Салат з персиками, фетою і волоськими горіхами

Салат з персиками та фетою
Салат з персиками та фетою / Фото: instagram.com/tatyanka_178/

Інгредієнти

  • Персики – 2-3 шт.
  • Фета – 100 г
  • Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.
  • Горіхи волоські – 50 г
  • Листя салату
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Сік лимона -1 ч. л.
  • Сіль і перець – за смаком

Приготування

  1. Персики і листя салату вимийте і висушіть. Горіхи просмажити на сухій сковороді, на середньому вогні, впродовж 3 хвилин.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, полийте соком лимона і залиште маринуватися на 15 хвилин. Порвіть салат руками і покладіть у салатник. Персики наріжте тонкими дольками і додайте до салатного листя. Додайте цибулю.
  3. Фету дрібно покришіть і відправте до решти продуктів. Горіхи крупно порубайте і додайте до салату.
  4. Полийте салат оливковою олією і перемішайте. Якщо необхідно, посоліть і поперчіть за смаком.

Тут дізнаєтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

Тут дізнаєтеся про 8 гірких, але корисних продуктів, які дуже важливі для організму.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти