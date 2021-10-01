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Як правильно зберігати свіжий інжир, щоб він не зіпсувався завчасно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 жовтня, 15:56
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Рекомендують не мити фрукт перед зберіганням, а акуратно протерти паперовим рушником. Інжир може пролежати за температури від +2 до +4 близько 10 днів. Якщо фрукт трохи підім'ятий, його потрібно одразу з'їсти
Як правильно зберігати свіжий інжир
Як правильно зберігати свіжий інжир / Фото: Pixabay

Усі фрукти, які ростуть не у нас, вимагають особливих правил зберігання. Якщо ананаси можуть привезти трохи недозрілими і їх зберігати простіше, то інжир – примхливий, він м'який за структурою і навіть найменше пошкодження призведе до його швидкого псування. Що потрібно знати, щоби продовжити життя цього фрукту – нижче.

Як правильно зберігати інжир

Інжир може пролежати в холодильнику за температури +3 градуси
Інжир може пролежати в холодильнику за температури +3 градуси / Фото: Pixabay

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Перед тим, як відправити інжир на зберігання, треба уважно його оглянути. Якщо є вм'ятини і подряпини, то такий інжир потрібно з'їсти одразу. Для зберігання він не підходить.

Якщо є бажання помити інжир перед зберіганням, то робити це потрібно обережно. Краще це робити з пульверизатора. Але експерти радять акуратно протерти його насухо, а в контейнер скласти, перекладаючи паперовими серветками. Інжир не терпить вологи.

Єдине місце зберігання свіжого інжиру – холодильник. Середня температура +3 градуси. Так фрукти можуть пролежати 5-7 днів.

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Недозрілий інжир у холодильник класти не потрібно. Він має полежати добу-дві в прохолодному і темному місці. Якщо по закінченню цього терміну він придатний до зберігання, то помістіть його в пластиковий контейнер і відправте в холодильник.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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