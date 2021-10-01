Як правильно зберігати свіжий інжир, щоб він не зіпсувався завчасно

Усі фрукти, які ростуть не у нас, вимагають особливих правил зберігання. Якщо ананаси можуть привезти трохи недозрілими і їх зберігати простіше, то інжир – примхливий, він м'який за структурою і навіть найменше пошкодження призведе до його швидкого псування. Що потрібно знати, щоби продовжити життя цього фрукту – нижче.
Як правильно зберігати інжир
Перед тим, як відправити інжир на зберігання, треба уважно його оглянути. Якщо є вм'ятини і подряпини, то такий інжир потрібно з'їсти одразу. Для зберігання він не підходить.
Якщо є бажання помити інжир перед зберіганням, то робити це потрібно обережно. Краще це робити з пульверизатора. Але експерти радять акуратно протерти його насухо, а в контейнер скласти, перекладаючи паперовими серветками. Інжир не терпить вологи.
Єдине місце зберігання свіжого інжиру – холодильник. Середня температура +3 градуси. Так фрукти можуть пролежати 5-7 днів.
Недозрілий інжир у холодильник класти не потрібно. Він має полежати добу-дві в прохолодному і темному місці. Якщо по закінченню цього терміну він придатний до зберігання, то помістіть його в пластиковий контейнер і відправте в холодильник.
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