Як правильно зварити буряк, щоб він не зіпсував салат – важливі рекомендації

Пружності, красивого кольору можна досягти завдяки олії, цукру та оцту, які додаються у процесі варіння. Якщо вибираєте запікання, то готуйте за температури не вище 190 градусів

Як зварити смачний буряк / Фото: Сьогодні

Найулюбленіший з усіх зимових овочів – буряк – готується до свого головного виходу.

У більшості салатів та закусок з оселедцем на Новий рік, є він. Давно відомо, що, наприклад, у вінегреті, буряк не пофарбує сусідні інгредієнти, якщо попередньо полити його олією. А щодо варіння?

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Здавалося б, про які правила може йтися – все елементарно. Але у досвідчених кулінарів є рекомендації та поради.

Отже, як правильно варити буряк, щоб він був пружним і залишався солодким - нижче.

Як варити буряк, щоб зберегти максимум вітамінів

Спочатку буряк треба варити на сильному вогні, потім зменшити вогонь / Фото: instagram.com/bnb_company

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Після того, як вимиті буряки потрапили в каструлю з водою, потрібно варити їх на сильному вогні.

Коли вода закипить, прибрати вогонь до мінімального та варити під прикритою кришкою 3-4 години.

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Що додати у воду, щоби буряк був смачнішим і не розвалювався

Після того, як вода для буряків закипіла, потрібно додати олію з розрахунку 30-50 мл на 3 літри води.

Також радять додати 1 столову ложку оцту 9% та 2 столові ложки цукру.

Коли овоч зварився, покладіть його в лід – так він збереже пружність і краще чиститиметься.

Важливі рекомендації для смачного буряку

Оцет, олія та цукор під час варіння покращать смак буряку / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

Якщо потрібно зварити його швидко, то після закипання води додайте 1 столову ложку солі. Коли вода почне кипіти – кладіть овочі.

Тільки тепер можна додати оцет та цукор.

Якщо любите запікати овоч, то робіть це у рукаві або фользі. Температура духовки не має перевищувати 190 градусів.

І пам'ятаймо, зберігати варені буряки можна не більше 2 днів навіть неочищені. Вони швидко втрачають свої смакові якості.