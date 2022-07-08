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Як приготувати безалкогольний мохіто та прикрасити келих для нього (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 липня, 17:03
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Намагайтеся знайти максимально свіжу м'яту, стебла у неї потрібно відірвати. Авторка цього мохіто пропонує додати у кожен келих зовсім трохи свіжого імбиру
Як приготувати безалкогольний мохіто
Як приготувати безалкогольний мохіто

Мохіто народився на Кубі. Правда, легендарний темний ром не використовується. Алкогольний коктейль роблять з білим.

Цей освіжальний напій може бути й без алкоголю, решта інгредієнтів лишається такою ж. Ольга Матвій пропонує взяти по невеликому шматочку свіжого імбиру в кожен келих.

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Потрібно, щоб м'ята була свіжою, а лайм або лимон соковитим. Не менш важливим є лід, заморожуйте фільтровану або кип'ячену воду.

Безалкогольний мохіто

У складі мохіто обов'язково є лайм та м'ята
У складі мохіто обов'язково є лайм та м'ята

Інгредієнти:

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  • лайм або лимон;
  • м'ята без стебел;
  • цукор;
  • імбир свіжий;
  • спрайт або будь-яка содова;
  • лід.

Як приготувати:

  1. Краї келиха змастити соком лайма. У тарілку висипати цукор і опустити краї келиха.
  2. У м'яти відірвати стебла. Половину лайма порізати на кубики. Потовкти м'яту і лайм у ступці до стану каші.
  3. Додати 1 ч. л. цукру, знову перетерти. Розкласти по келихах.
  4. Імбир почистити, додати трохи в келихи.
  5. Від другої половини лайма відрізати кружальце. Решту нарізати на часточки.
  6. Викласти лід у келихи. Викласти по два шматочки лайма. Далі чергувати лід і лайм.
  7. Акуратно залити содовою. Стінки келиха прикрасити кружальцем лайма.

Детальніше про безалкогольний мохіто дивіться у відео.

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Тут дізнаєтесь, як приготувати напій кордіал. Для нього потрібна чорна смородина.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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