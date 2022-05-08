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Як приготувати бічерин на основі кави та какао, улюблений напій Ніцше

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 травня, 14:31
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Бічерин відомий з 18-го століття і, крім Ніцше, його любив Дюма-батько. Народився напій в італійському Турині
Як приготувати бічурин, напій на основі какао, кави та шоколаду
Як приготувати бічурин, напій на основі какао, кави та шоколаду / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

Чудово та несолодко – так можна описати відчуття після першого ковтка бічерину. Потрібно обов'язково зварити 30 мілілітрів еспресо, бажано в турці.

Бічерин народився в італійському Турині, шоколадній столиці Італії, там він був придуманий і високо оцінений філософом Фрідріхом Ніцше та письменником Дюма-батьком.

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Щодо какао, воно може бути підсолодженим або без цукру, але обов'язково гарячим. Перед тим, як вливати вершки, трохи підігрійте їх.

Рецепт з каналу Cheers! | Напої.

Бічерин

Бичерин
Бичерин / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

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Інгредієнти:

  • гаряче какао – 100 мл;
  • еспресо – 30 мл;
  • вершки 50% – 50 мл;
  • тертий шоколад.

Тут знайдете три способи смачно зварити каву, якщо турки немає.

Як приготувати:

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  1. У келих налийте гаряче какао.
  2. Влийте еспресо тонким струмком через ложку.
  3. Налийте теплі вершки через сито.
  4. Прикрасьте тертим шоколадом.

Як зварити каву по-єгипетськи та в чому її особливість – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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