Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати чвіштарі – хрусткі грузинські коржі із сулугуні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 вересня, 17:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вони замішуються на кукурудзяному борошні, бувають круглої або овальної форми. Подаються окремо і як доповнення до першої страви. До чвіштарі можна подати ваш улюблений соус
Грузинські коржики з сулугуні - чвіштарі
Грузинські коржики з сулугуні - чвіштарі / Фото: instagram.com/georgia_kaheti/

І, напевно, найголовніше правило – їсти чвіштарі одразу, гарячими. Тільки так ви відчуєте легкий хрускіт їхньої скоринки і побачите тягучість сулугуні. Грузини використовують молодий, дозрілий і навіть копчений сулугуні. Саме з цим сиром можна отримати справжні чвіштарі. Причому в пропорції 1:1 з борошном, для соковитості. Можна, звичайно, спробувати інший розсольний сир, але бажаного ефекту ви не отримаєте. Замість звичайної води можна взяти мінеральну. Ясна річ, грузинську. Словом, ще одне гідне доповнення до списку несолодкої, пишної та насиченої випічки із сиром.

Грузинські чвіштарі

Інгредієнти:

Реклама
  • Кукурудзяне борошно – 200 г
  • Сулугуні – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Вода (скільки візьме тісто)

Спосіб приготування:

  1. Сулугуні натерти на дрібній тертці і змішати з борошном. Додати яйце і вимішувати, постійно додаючи воду.
  2. Тісто має легко піддаватися, бути, як для звичайних пампушок або коржів.
  3. Сформувати чвіштарі овальної форми.
  4. Обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки, подавати гарячими.

Як приготувати пиріжки самоси з овочами за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся всі секрети синабонів, легендарних булочок з корицею.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти