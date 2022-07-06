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Як приготувати домашній сир з дірками лише з двох інгредієнтів (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 липня, 10:30
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Якщо хочете жирніший сир, то можна додати трохи вершкового масла. І, звісно, потрібні натуральні продукти, без рослинних жирів
Рецепт домашнього твердого сиру
Рецепт домашнього твердого сиру

Як зробити м'який сир у домашніх умовах – ми розповідали. За цим рецептом отримаємо твердий сир, на ньому будуть дірки.

Готувати його можна тільки з фермерського молока та кисломолочного сиру.

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Коли поставите сир з молоком на водяну баню та додасте трохи соди, сир почне плавитись. Тоді не можна відходити, треба постійно помішувати масу. На це знадобиться кілька хвилин.

Alina FooDee у свій сир додала половину чайної ложки солі, але це справа смаку кожного. Щодо соди, то її потрібно теж половина чайної ложки, це важливо. З цієї кількості спочатку береться одна третина, за необхідності, в процесі варіння, додайте решту.

Домашній твердий сир

Домашній твердий сир
Домашній твердий сир

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Інгредієнти:

  • сир 5% – 400 г;
  • молоко – 400 г;
  • сіль за смаком;
  • сода – половина ч. л.;
  • вершкове масло – 10-15 г.

Як приготувати:

  1. Сир перекласти в миску, залити молоком, нагріти до гарячого стану, доки не почне відокремлюватися жовта сироватка. Кип'ятити не потрібно.
  2. Перекласти сир на друшляк, щоб стікла вся сироватка, додати сіль, соду, перемішати. Можна плавити сир на водяній бані, а можна на маленькому вогні, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Процес триває кілька хвилин.
  3. Тепер можна додати вершкове масло.
  4. Форму змастити олією або вершковим маслом, перекласти сир і добре утрамбувати.
  5. Залишити у формі до повного охолодження, дістати з форми.

Подивитися, як готується домашній сир, можна у відео.

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Домашню тортилью, коржик та начинку, теж можна просто приготувати в домашніх умовах. На це не треба багато часу.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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