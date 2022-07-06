Як приготувати домашній сир з дірками лише з двох інгредієнтів (відео)

Як зробити м'який сир у домашніх умовах – ми розповідали. За цим рецептом отримаємо твердий сир, на ньому будуть дірки.
Готувати його можна тільки з фермерського молока та кисломолочного сиру.
Коли поставите сир з молоком на водяну баню та додасте трохи соди, сир почне плавитись. Тоді не можна відходити, треба постійно помішувати масу. На це знадобиться кілька хвилин.
Alina FooDee у свій сир додала половину чайної ложки солі, але це справа смаку кожного. Щодо соди, то її потрібно теж половина чайної ложки, це важливо. З цієї кількості спочатку береться одна третина, за необхідності, в процесі варіння, додайте решту.
Домашній твердий сир
Інгредієнти:
- сир 5% – 400 г;
- молоко – 400 г;
- сіль за смаком;
- сода – половина ч. л.;
- вершкове масло – 10-15 г.
Як приготувати:
- Сир перекласти в миску, залити молоком, нагріти до гарячого стану, доки не почне відокремлюватися жовта сироватка. Кип'ятити не потрібно.
- Перекласти сир на друшляк, щоб стікла вся сироватка, додати сіль, соду, перемішати. Можна плавити сир на водяній бані, а можна на маленькому вогні, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Процес триває кілька хвилин.
- Тепер можна додати вершкове масло.
- Форму змастити олією або вершковим маслом, перекласти сир і добре утрамбувати.
- Залишити у формі до повного охолодження, дістати з форми.
Подивитися, як готується домашній сир, можна у відео.
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