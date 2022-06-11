Як приготувати грецькі томатні котлети – м'ясо для них не потрібно

А потрібні дуже щільні та стиглі помідори. Кількість борошна в рецепті умовна, тобто його може знадобитися більше, якщо помідори дадуть багато соку

Томатні котлети доматокефтедес

Грецька кухня продовжує дуже приємно дивувати. І якщо дуже несподіваний картопляний паштет скордалья – насамперед гарнір, то ці томатні котлети – самостійна повноцінна страва.

І, звісно, домашні доматокефтедес не будуть справжніми без фети, покришіть її руками та додайте до маси.

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Бажано шкірку з помідорів зняти, але, як стверджує nekrasoffa_lenka, вона не завадить і не відчуватиметься в котлетах.

Подаються доматокефтедес з дзаззики, нагадаємо, це соус на основі грецького йогурту зі свіжим огірком, часником та кропом.

Томатні котлети домотокефтедес

Грецькі томатні котлети доматокефтедес

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Інгредієнти:

250 г стиглих щільних помідорів;

половина цибулини;

петрушка, кінза, м'ята;

1 яйце;

110 г борошна (+-);

80 г фети;

2 зуб. часнику;

сіль, чорний перець, орегано.

Як приготувати:

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Цибулю нарізати дуже дрібним кубиком. У томатів прибрати насіння та зайву рідину, нарізати. Рідину залишити. До овочів додати яйце, пропущений через прес часник, дрібно посічену зелень, подрібнену фету. Додати борошно, сіль, перець та орегано. Ретельно перемішати. На цьому етапі треба регулювати густоту тіста соком томатів або борошном. Смажити на середньому вогні, викласти на паперовий рушник. Подавати з дзадзики.

Обов'язково спробуйте грецьку запіканку сфугато, для неї потрібні цукіні.