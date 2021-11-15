Як приготувати котлети по-капітанськи, які не потрібно ліпити

Котлети бувають різними. Бувають із сиром усередині, як котлета-гігант плескавиця із Сербії. А бувають капітанськими або лінивими.
Суть у тому, що котлетам по-капітанськи не потрібне формування, фарш кладеться в одноразові формочки і запікається в духовці. Рецепт від tvoykulinar передбачає яловичий та свинячий фарш в однакових пропорціях.
Котлети по-капітанськи
Інгредієнти:
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- Свинячий та яловичий фарш – по 300 г
- Картопля, помідори – по 2 шт.
- Цибуля велика – 1-2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Сіль, перець, майонез або сметана – за смаком
Як приготувати:
- Кожну форму для запікання змастіть олією. Фарш перемішайте із сіллю та меленим перцем. Розкладіть по формах. Змастіть щедро майонезом або сметаною.
- Поріжте цибулю тонко півкільцями, розподіліть по формах, посоліть, поперчіть.
- Картоплю поріжте тонко, викладіть на цибулю, посоліть, поперчіть.
- Викладіть помідори, нарізані кільцями.
- Розведіть майонез водою чи бульйоном. Полийте щедро всі порції. Посипте тертим сиром.
- Розігрійте духовку до 220 і випікайте 40 хвилин.