Як приготувати котлети по-капітанськи, які не потрібно ліпити

Фарш з'єднується зі спеціями і викладається в одноразові форми для запікання. Навіть цибулю не потрібно дрібно різати, вона опиняється зверху м'яса разом з помідорами та твердим сиром