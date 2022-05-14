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Як приготувати курку гунбао – чудове поєднання м'яса та соусу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 травня, 12:22
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Ця курка з Китаю і маринуватиметься в соєвому соусі з винним оцтом. Овочі та м'ясо обсмажуються окремо, подається гунбао з рисом
Курка гунбао - рецепт
Курка гунбао - рецепт

Почнемо з того, що курку в Китаї люблять і вміють готувати, як ніде. Причому часто дають їй цікаві назви. Звісно ж, для інтриги.

Про курча генерала Цо ми докладно писали, він, як і курка гунбао, теж маринується в соєвому соусі з додаванням імбиру.

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Соєвий соус та імбир, як вважають китайці, найкраще, в чому може маринуватися куряче м'ясо.

Отже, гунбао – дуже популярна страва, народжена в 19 столітті. Автором його, як стверджується, був чиновник, а невдовзі й вчитель імператорського сина Дін Баочжень, який розумівся на смачній їжі.

Відрізняється гунбао своєю гостротою, яку надасть гострий перець, наявністю болгарського перцю і землистим присмаком, його створить арахіс.

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У рецепті від true.morkvu вказано, що можна використати солоний арахіс.

Курка гунбао

Курка гунбао
Курка гунбао

Інгредієнти на 2-3 порції:

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  • 300 г курячих стегон без кісток;
  • по 1 шт. болгарський перець, перець чилі;
  • 100 г арахісу (можна солоного);
  • шматочок імбиру розміром з великий палець;
  • по 2 ст. л. соєвого соусу, білого винного оцту;
  • 1 ч. л. кунжутної олії;
  • 100 мл курячого бульйону;
  • 300 г звареного рису;
  • оливкова олія.

У Мексиці люблять курку чипотле. Усі подробиці рецепта знайдете тут.

Як приготувати:⠀

  1. Крупно нарізати курячі стегна. Замаринувати соєвим соусом та винним оцтом, накрити плівкою та прибрати в холодильник на одну годину.
  2. Тонкими смужками нарізати болгарський перець, імбир та гострий перець.
  3. Обсмажити на невеликій кількості олії чилі до появи запаху, додати імбир та болгарський перець. Готувати 3-4 хвилини, помішуючи. Перекласти овочі.
  4. Обсмажити курку на сильному вогні з невеликою кількістю олії. Перекласти на тарілку.
  5. На тій же сковороді, на середньому вогні, обсмажити арахіс 2-3 хвилини, влити курячий бульйон та кунжутну олію, перемішати. Уварити соус 5-10 хвилин.
  6. Перекласти овочі, помішуючи, смажити ще 5 хвилин. Викласти на рис та подавати.

Як готують курку в Швейцарії та подають до рису "Казимир" дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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