Як приготувати курячі стегна, щоб здивувати гостей – добірка рецептів (фото)

Якщо є курячі стегна, то можна не хвилюватися, що не буде чим нагодувати сім'ю. В Албанії, наприклад, з ними готують чудовий плов.
А от найшвидше їх приготувати на сковороді або запекти. Щоб уникнути сухості м'яса, час приготування стегон не має перевищувати 30-40 хвилин.
Стегна за рецептом elendaisy_food спочатку тушкуються в яблучному соку, потім з нього потрібно зробити соус. Чорнослив та курагу радить додати при запіканні стегон ingayushmanova31.
Фублогерка wiktorija_andrushcenko20 пропонує запекти стега під твердим сиром, попередньо прибравши кісточки.
Курячі стегна із сухофруктами
Інгредієнти:
- 6 шт. курячих стегон зі шкірою, без кісток;
- по 18-20 шт. кураги, чорносливу;
- сіль.
Як приготувати:
- Сухофрукти замочити в гарячій воді. Помити, обсушити. Стегна промити, обсушити.
- Три стегна начинити чорносливом, три – курагою. Скласти у форму для запікання.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, періодично поливаючи соком, 35-40 хвилин.
- За бажанням наприкінці запікання можна додати сухі трави.
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Курячі стегна під твердим сиром
Інгредієнти:
- по 6 шт. стегна, помідори чері;
- 3-4 ст. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. гірчиці;
- по 100 г твердого сиру, майонезу;
- сіль, перець, паприка.
Як приготувати:
- Курячі стегна вимити, обсушити. Гострим ножем акуратно витягнути кісточку.
- Викласти у форму, додати приправи.
- Перемішати, додати помідори, накрити фольгою.
- Запікати за 190 градусів 30 хвилин. За 5 хвилин до закінчення посипати твердим сиром, готувати без фольги.
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Курячі стегна в яблучному соку
Інгредієнти:
- 1 кг курячих стегон;
- 200-250 мл яблучного соку;
- 1 середня цибулина;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Стегна посолити та поперчити.
- Сік довести до кипіння, додати курку. Тушкувати на середньому вогні 7-10 хвилин. Перевернути м'ясо та готувати ще 7-10 хвилин.
- Викласти на тарілку, накрити кришкою.
- Нарізати цибулю півкільцями та додати до соку. Готувати, помішуючи, до карамельного кольору близько 5 хвилин. Соус перелити в тарілку.
- Повернути до сковороди стегна, полити соусом. Готувати на повільному вогні 10 хвилин.
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