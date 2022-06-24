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Як приготувати курячі стегна, щоб здивувати гостей – добірка рецептів (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 червня, 10:18
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По-перше, це святкова та водночас бюджетна їжа. По-друге, готується швидко та дуже смачними бувають стегна, якщо додати сухофрукти або обсмажити в яблучному соку
Як смачно приготувати курячі стегна, добірка рецептів
Як смачно приготувати курячі стегна, добірка рецептів

Якщо є курячі стегна, то можна не хвилюватися, що не буде чим нагодувати сім'ю. В Албанії, наприклад, з ними готують чудовий плов.

А от найшвидше їх приготувати на сковороді або запекти. Щоб уникнути сухості м'яса, час приготування стегон не має перевищувати 30-40 хвилин.

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Стегна за рецептом elendaisy_food спочатку тушкуються в яблучному соку, потім з нього потрібно зробити соус. Чорнослив та курагу радить додати при запіканні стегон ingayushmanova31.

Фублогерка wiktorija_andrushcenko20 пропонує запекти стега під твердим сиром, попередньо прибравши кісточки.

Курячі стегна із сухофруктами

Курячі стегна із сухофруктами
Курячі стегна із сухофруктами

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Інгредієнти:

  • 6 шт. курячих стегон зі шкірою, без кісток;
  • по 18-20 шт. кураги, чорносливу;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Сухофрукти замочити в гарячій воді. Помити, обсушити. Стегна промити, обсушити.
  2. Три стегна начинити чорносливом, три – курагою. Скласти у форму для запікання.
  3. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, періодично поливаючи соком, 35-40 хвилин.
  4. За бажанням наприкінці запікання можна додати сухі трави.

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Курячі стегна під твердим сиром

Курячі стегна під сиром
Курячі стегна під сиром

Інгредієнти:

  • по 6 шт. стегна, помідори чері;
  • 3-4 ст. л. соєвого соусу;
  • 2 ст. л. гірчиці;
  • по 100 г твердого сиру, майонезу;
  • сіль, перець, паприка.

Як приготувати:

  1. Курячі стегна вимити, обсушити. Гострим ножем акуратно витягнути кісточку.
  2. Викласти у форму, додати приправи.
  3. Перемішати, додати помідори, накрити фольгою.
  4. Запікати за 190 градусів 30 хвилин. За 5 хвилин до закінчення посипати твердим сиром, готувати без фольги.

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Курячі стегна в яблучному соку

Курячі стегна в яблучному соку
Курячі стегна в яблучному соку

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих стегон;
  • 200-250 мл яблучного соку;
  • 1 середня цибулина;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Стегна посолити та поперчити.
  2. Сік довести до кипіння, додати курку. Тушкувати на середньому вогні 7-10 хвилин. Перевернути м'ясо та готувати ще 7-10 хвилин.
  3. Викласти на тарілку, накрити кришкою.
  4. Нарізати цибулю півкільцями та додати до соку. Готувати, помішуючи, до карамельного кольору близько 5 хвилин. Соус перелити в тарілку.
  5. Повернути до сковороди стегна, полити соусом. Готувати на повільному вогні 10 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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