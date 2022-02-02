Як приготувати курячий суп заму: молдавани вірять, що він лікує застуду

Нашу віру в цілющі властивості курячих супів, насамперед зі свійської птиці, не викорінити. І так, це працює за застуди, стає трохи легше.
Грузини готують чихіртму, молдавани – суп заму. Там вірять, що він допомагає від нездужань під час похмілля, зокрема.
З особливостей – пучок любистка, він нарізається у тарілки перед подачею. І ще молдавський квас з пшеничних висівок борш акру. Щоправда, готується борш акру трохи більше доби. Але, як і зама, має унікальні корисні якості.
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Тому замість 250 мл квасу можна взяти 35-50 мл лимонного соку. Вводити його потрібно поступово, щоразу пробуючи суп.
Рецепт із сайту Foodies.academy.
Курячий суп зама
Інгредієнти:
- півень домашній – 1 кг;
- корінь селери – 50 г;
- корінь петрушки, цибуля, корінь пастернаку – по 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- лаврове листя – 6 шт.;
- квас з висівок – 250 мл;
- зелень петрушки, подрібнена;
- сіль, перець горошком, чебрець.
Для квасу:
- пшеничні висівки – 1 кг;
- кукурудзяна крупа дрібного помелу – 500 г;
- хліб білий – 100 г;
- дріжджі – 15 г;
- стебло селери;
- чебрець свіжий – 2 гілочки;
- гілочка вишні.
Для локшини:
- яйце;
- борошно пшеничне – 100 г;
- дві дрібки солі.
Тут є ще один цікавий рецепт для супу – він запікається у горщику. Так цю страву готують в Італії.
Як приготувати:
- Півня нарізати на порційні шматки. Покласти в каструлю з холодною водою так, щоб вода його повністю покрила. Дати закипіти, прибрати піну та зменшити вогонь на мінімум.
- Додати цибулину, вимиті та розрізані навпіл коріння селери, петрушки та пастернаку, лаврове листя, чорний перець горошком та гілочки чебрецю. Варити накривши кришкою 1,5 години до готовності м'яса.
- Для локшини змішати яйце і борошно, додати сіль і вимісити пружне тісто. Розкачати, нарізати локшину. Дати їй висохнути 30 хвилин.
- Коли півень готовий, прибирати з каструлі всі овочі, крім коріння. Їх нарізати кружальцями.
- Нарізати моркву кружальцями та кубиками – болгарський перець. Злегка обсмажити та відправити до бульйону. Варити 10 хвилин. Посолити за смаком. Тут важливо, щоб овочі не розварилися.
- Влити квас або сік лимона (частинами), додати дрібно нарізану петрушку та любисток. Довести до кипіння, вимкнути вогонь та дати настоятися 30 хвилин.
- За 5 хвилин до подачі зварити окремо локшину та додати до тарілок. Подавати з гострим перцем та сметаною.
- Для квасу 3 склянки висівок залити теплою водою, щоб вийшла рідка кашка. Додати хліб, накрити чистим рушником, поставити у тепле місце на добу. Суміш має забродити.
- У 7-8-літрову каструлю покласти закваску, висівки та кукурудзяне борошно. Для квасу використовується 1 частина закваски та 2 частини висівок. Залити 4-5 літрами гарячої води, добре перемішати.
- Додати молоді гілочки вишні або трохи свіжих дріжджів та цукру. Щоразу при відціджуванні квасу, відкласти першу закваску для наступного разу.
- Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 1 день, потрібно 2-3 рази перемішати за цей час. Квас буде готовий за 15 годин.
- Процідити та розлити в ємності. Зберігати у холодильнику.