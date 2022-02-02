Як приготувати курячий суп заму: молдавани вірять, що він лікує застуду

А все тому, що готується він з м'ясом домашнього півня та домашньою локшиною. Мабуть, головний інгредієнт – молдавський квас з пшеничних висівок, його можна замінити соком лимона. Але рецепт квасу теж знайдете нижче

Курячий суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Нашу віру в цілющі властивості курячих супів, насамперед зі свійської птиці, не викорінити. І так, це працює за застуди, стає трохи легше.

Грузини готують чихіртму, молдавани – суп заму. Там вірять, що він допомагає від нездужань під час похмілля, зокрема.

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З особливостей – пучок любистка, він нарізається у тарілки перед подачею. І ще молдавський квас з пшеничних висівок борш акру. Щоправда, готується борш акру трохи більше доби. Але, як і зама, має унікальні корисні якості.

Тому замість 250 мл квасу можна взяти 35-50 мл лимонного соку. Вводити його потрібно поступово, щоразу пробуючи суп.

Рецепт із сайту Foodies.academy.

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Курячий суп зама

Курячий суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Інгредієнти:

півень домашній – 1 кг;

корінь селери – 50 г;

корінь петрушки, цибуля, корінь пастернаку – по 1 шт.;

морква – 2 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

лаврове листя – 6 шт.;

квас з висівок – 250 мл;

зелень петрушки, подрібнена;

сіль, перець горошком, чебрець.

Для квасу:

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пшеничні висівки – 1 кг;

кукурудзяна крупа дрібного помелу – 500 г;

хліб білий – 100 г;

дріжджі – 15 г;

стебло селери;

чебрець свіжий – 2 гілочки;

гілочка вишні.

Для локшини:

яйце;

борошно пшеничне – 100 г;

дві дрібки солі.

Тут є ще один цікавий рецепт для супу – він запікається у горщику. Так цю страву готують в Італії.

Як приготувати: