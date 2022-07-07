Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

Помідори на зиму

Замість хліба

Холодний суп

Штрудель із вишнею

Смачно та недорого

Сендвіч Відьмака
СЬОГОДНІ Їжа

Малинове варення на зиму – 3 різних рецепти (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 08:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Безумовно корисне варення, одна з найважливіших літніх заготівель. Воно не тільки смачне, а й дуже корисне. У добірці є рецепт варення за 5 хвилин, дуже густого та, як джем
Рецепти малинового варення
Рецепти малинового варення

Любителі варення знають – його багато не буває, причому різного. Для різноманітності спробуйте закрити на зиму хоча б одну баночку варення з шовковиці, воно виходить неймовірного кольору.

Малинове не менш красиве та корисне безумовно. З ним, як і з іншим, постійні пропорції: що більше цукру, то воно густіше.

Реклама

Усі ці рецепти перевірені неодноразово. Варення "П'ятихвилинка" максимально залишає в собі аромат і смак свіжої ягоди. Ще спробуйте малиновий джем, для нього потрібно зварити сироп із соку малини.

Малинове варення "П'ятихвилинка"

Варення з малини домашнє
Варення з малини домашнє

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру.

Як приготувати:

  1. Малину засипати цукром і перемолоти блендером.
  2. Перелити в каструлю. Варити на середньому вогні та довести до кипіння. Зняти піну.
  3. Варити на повільному вогні ще 5 хвилин.
  4. Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками, дати остигнути.

Рецепти різних заготівель зі смородини зібрано тут.

Густе малинове варення

Варення з малини
Варення з малини

Реклама

Інгредієнти:

  • 1 кг малини;
  • 1,5 кг цукру.

Як приготувати:

  1. Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години до появи соку.
  2. Сік злити у велику каструлю. Варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким.
  3. У сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння. Зняти піну й варити 15 хвилин.
  4. Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.

Як зробити смачний компот з черешні – читайте тут.

Малинове варення, рецепт джему

Малиновий джем
Малиновий джем

Інгредієнти:

  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру.

Як приготувати:

  1. Малину ретельно промити.
  2. Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік.
  3. Відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати 500 г цукру й довести до кипіння.
  4. Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну.
  5. Щоби перевірити готовність варення, в пласку тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий.
  6. Розкласти варення в стерильні банки та герметично закрити. Зберігати в темному місці.

Плануєте закрити вишневе варення на зиму? За цим рецептом воно не потемніє.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарний гороскоп
Яке ти варення за знаком зодіаку?
Абрикосове
Абрикосове
Малинове
Малинове
Нектаринове
Нектаринове
Апельсинове
Апельсинове
1 /2
Дізнатися
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як виправити жирний суп
Хакнути
Пісні страви
Рецепти без м'яса
Готувати
Контроль якості
Як перевірити сир?
Хакнути
Добірка страв
Що приготувати з кислого молока
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити авокадо у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати полуницю?
Дізнатися

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти