Малинове варення на зиму – 3 різних рецепти (фото)

Любителі варення знають – його багато не буває, причому різного. Для різноманітності спробуйте закрити на зиму хоча б одну баночку варення з шовковиці, воно виходить неймовірного кольору.
Малинове не менш красиве та корисне безумовно. З ним, як і з іншим, постійні пропорції: що більше цукру, то воно густіше.
Усі ці рецепти перевірені неодноразово. Варення "П'ятихвилинка" максимально залишає в собі аромат і смак свіжої ягоди. Ще спробуйте малиновий джем, для нього потрібно зварити сироп із соку малини.
Малинове варення "П'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру.
Як приготувати:
- Малину засипати цукром і перемолоти блендером.
- Перелити в каструлю. Варити на середньому вогні та довести до кипіння. Зняти піну.
- Варити на повільному вогні ще 5 хвилин.
- Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками, дати остигнути.
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Густе малинове варення
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1,5 кг цукру.
Як приготувати:
- Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години до появи соку.
- Сік злити у велику каструлю. Варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким.
- У сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння. Зняти піну й варити 15 хвилин.
- Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.
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Малинове варення, рецепт джему
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру.
Як приготувати:
- Малину ретельно промити.
- Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік.
- Відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати 500 г цукру й довести до кипіння.
- Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну.
- Щоби перевірити готовність варення, в пласку тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий.
- Розкласти варення в стерильні банки та герметично закрити. Зберігати в темному місці.
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