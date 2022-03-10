Як приготувати моркву по-корейськи, яку можно їсти уже за 10 хвилин

Будь-які овочі в маринаді можна зробити за лічені хвилини, про мариновані буряки ми розповідали. Те саме стосується і моркви.
Потрібно сказати, що морква по-корейськи взагалі некорейська страва. Вона була придумана у 1990-ті місцевими корейцями. По суті, це був кулінарний маркетинговий хід.
І добре, що він був. Морква по-корейськи – прекрасна закуска і гарнір, може бути гостріша або м'якша за спеціями.
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Моркву можна їсти одразу, для насиченішого смаку потримайте її кілька годин у холодильнику.
Рецепт каналу Рецепти Bon Appetit розрахований на один кілограм моркви.
Морква по-корейськи
Інгредієнти:
- морква – 1 кг;
- маленька цибулина – 1 шт.;
- часник – 1 зуб.;
- сіль, червоний перець – по 1 ч. л;
- цукор, мелений коріандр, чорний перець – 0,5 ч. л.;
- кілька крапель оцту.
Ще з моркви можна зробити соковиті котлети, рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Моркву натерти. Додати цукор та оцет, перемішати. Подрібнити часник, змішати з морквою. Додати червоний перець та коріандр.
- Цибулю тонко нарізати і обсмажити на олії до м'якості.
- До цибулі додати червоний перець, перемішати. Додати до моркви, знову перемішати.