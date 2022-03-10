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Як приготувати моркву по-корейськи, яку можно їсти уже за 10 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 березня, 08:15
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З особливих спецій – коріандр мелений та червоний перець. Моркву можна їсти одразу ж, але краще дати їй постояти в холодильнику кілька годин
Морква по-корейськи
Морква по-корейськи / Фото: Depositphotos

Будь-які овочі в маринаді можна зробити за лічені хвилини, про мариновані буряки ми розповідали. Те саме стосується і моркви.

Потрібно сказати, що морква по-корейськи взагалі некорейська страва. Вона була придумана у 1990-ті місцевими корейцями. По суті, це був кулінарний маркетинговий хід.

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І добре, що він був. Морква по-корейськи – прекрасна закуска і гарнір, може бути гостріша або м'якша за спеціями.

Моркву можна їсти одразу, для насиченішого смаку потримайте її кілька годин у холодильнику.

Рецепт каналу Рецепти Bon Appetit розрахований на один кілограм моркви.

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Морква по-корейськи

Морква по-корейськи
Морква по-корейськи / Фото: instagram.com/morkov_the_best

Інгредієнти:

  • морква – 1 кг;
  • маленька цибулина – 1 шт.;
  • часник – 1 зуб.;
  • сіль, червоний перець – по 1 ч. л;
  • цукор, мелений коріандр, чорний перець – 0,5 ч. л.;
  • кілька крапель оцту.

Ще з моркви можна зробити соковиті котлети, рецепт знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Моркву натерти. Додати цукор та оцет, перемішати. Подрібнити часник, змішати з морквою. Додати червоний перець та коріандр.
  2. Цибулю тонко нарізати і обсмажити на олії до м'якості.
  3. До цибулі додати червоний перець, перемішати. Додати до моркви, знову перемішати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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