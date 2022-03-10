Як приготувати моркву по-корейськи, яку можно їсти уже за 10 хвилин

З особливих спецій – коріандр мелений та червоний перець. Моркву можна їсти одразу ж, але краще дати їй постояти в холодильнику кілька годин

Морква по-корейськи / Фото: Depositphotos

Будь-які овочі в маринаді можна зробити за лічені хвилини, про мариновані буряки ми розповідали. Те саме стосується і моркви.

Потрібно сказати, що морква по-корейськи взагалі некорейська страва. Вона була придумана у 1990-ті місцевими корейцями. По суті, це був кулінарний маркетинговий хід.

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І добре, що він був. Морква по-корейськи – прекрасна закуска і гарнір, може бути гостріша або м'якша за спеціями.

Моркву можна їсти одразу, для насиченішого смаку потримайте її кілька годин у холодильнику.

Рецепт каналу Рецепти Bon Appetit розрахований на один кілограм моркви.

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Морква по-корейськи

Морква по-корейськи / Фото: instagram.com/morkov_the_best

Інгредієнти:

морква – 1 кг;

маленька цибулина – 1 шт.;

часник – 1 зуб.;

сіль, червоний перець – по 1 ч. л;

цукор, мелений коріандр, чорний перець – 0,5 ч. л.;

кілька крапель оцту.

Ще з моркви можна зробити соковиті котлети, рецепт знайдете тут.

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Як приготувати: