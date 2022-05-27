Як приготувати справжній кубинський мохіто – рецепт з алкоголем

У більшості найвідоміших коктейлів кубинське коріння. І майже кожен другий світовий коктейль вимагає присутності лайма.
Якщо в "Маргариті" він для прикраси, то в "Мохіто" цитрусовий грає величезну роль. За порадою www.allrecipes.comвибирайте лайм з рівною гладкою шкіркою – це означає, що фрукт буде соковитим.
В оригінальному рецепті використовується содова, її замінюємо тоніком.
Алкогольний мохіто
Інгредієнти:
- 10 листя м'яти;
- 3 часточки лайма;
- 2 ст. л. цукру або за смаком;
- 1 склянка кубиків льоду;
- 50 мл білого рому;
- 100 мл тоніка.
Як приготувати:
- Помістити м'яту та одну часточку лайма у міцну склянку. Потовкти, щоб отримати сік з м'яти та лайма.
- Додати дві часточки лайма та цукор. Знову потовкти масу.
- Наповнити келих льодом майже до країі. Влити ром та тонік. Перемішати, додати цукор, якщо потрібно.
Якщо любите цікаві напої на основі кави, спробуйте "Гібралтар".