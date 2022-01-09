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Як приготувати пасту Папи Римського, перлину макаронного мистецтва Італії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 січня, 13:08
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Рецепту цієї пасти, за різними версіями, понад 70 років. Для класичного складу інгредієнтів потрібні фетучині, шинка, зелений горошок, жирні вершки та трохи пармезану
Паста Папи Римського - рецепт
Паста Папи Римського - рецепт / Фото: www.the-pasta-project.com

Pasta alla Papalina або паста Папи Римського – одна з найулюбленіших та найпопулярніших у ресторанах столиці Італії. В її основі – фетучині, шинка, зелений горошок та пармезан.

Є версія, що "паста для Папи" була вигадана у 1939 році в ресторані La Cisterna, коли туди зайшов тоді ще кардинал Еухеніо Пачеллі, а в майбутньому Папа Пій XII.

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За основу було взято рецепт карбонари. Вона була приготовлена з менш жирним пармезаном, свинячі щічки або бекон замінила шинка, додалася обсмажена на вершковому маслі цибуля.

Щодо горошку, то на кулінарному сайті Тhe-pasta-project кажуть так: він у пасті Папи Римського все ж таки має бути.

Інша версія походження рецепта каже про те, що його автор – шеф-кухар Ватикану, а вигадав він цю страву в середині 1950-х, коли Папа Пій XII увійшов на престол.

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Тож якщо цінуєте італійську кухню, любите різні варіяції приготування пасти – обов'язково спробуйте і цю.

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Паста Папи Римського

Інгредієнти:

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  • 400 г фетучині;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 1 цибулина, дрібно нарізана;
  • 300 г сирокопченої шинки;
  • 200 г замороженого зеленого горошку;
  • 150 г тертого пармезану;
  • 2 яйця;
  • 200 мл жирних вершків;
  • сіль, чорний мелений перець.

Як приготувати:

  1. Очистіть і дрібно наріжте цибулю, наріжте шинку невеликими кубиками, збийте яйця з тертим пармезаном.
  2. Відваріть горошок 5-7 хвилин у підсоленій воді.
  3. Поставте каструлю з водою, щоби приготувати пасту. Коли закипить, додайте сіль і знову доведіть до кипіння.
  4. Обсмажте дрібно нарізану цибулю на вершковому маслі або оливковій олії до напівпрозорості. Додайте шинку і готуйте кілька хвилин. Додайте горошок і тушкуйте ще кілька хвилин.
  5. Влийте жирні вершки, перемішайте. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.
  6. Приготуйте пасту аль денте, згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і додайте вершковий соус.
  7. Додайте соус із збитими яйцями та сиром. Добре перемішайте, доки паста не покриється вершковим соусом. Подавайте одразу ж, рясно посипавши меленим чорним перцем.

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Ірина Маслова
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