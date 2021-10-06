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Як приготувати цукерки дальгона із серіалу "Гра в кальмара"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 жовтня, 16:01
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В основі цукерок – цукор і харчова сода. За смаком вони швидше нагадують іриску. Щоб отримати малюнок на цукерці, можна використовувати металеві фігурні форми для печива
Рецепт цукерок із серіалу "Гра в кальмара"
Рецепт цукерок із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: www.koreanbapsang.com

Поки "Гра в кальмара" продовжує набирає обертів у популярності серед серіаломанів, світ зацікавили цукерки, від яких залежить життя героїв фільму. Виявляється, це популярний південнокорейський стритфуд. Їсти солодощі на паличці теж потрібно вміти. Важливо – обережно відламати цукерку до фігурки, не пошкодивши її. Цікаво, що відома кава дальгона – тренд у світі кави минулого року – отримала свою назву завдяки цим цукеркам. Готувати дальгона можна на паличці і без неї.

Цукерки дальгона

Цукерки дальгона
Цукерки дальгона / Фото: instagram.com/yimway/

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Інгредієнти на одну порцію:

  • Коричневий або білий цукор – 3 ст. л.
  • Щіпка харчової соди

Як приготувати:

  1. Нагріти цукор на антипригарній сковороді впродовж 5-7 хвилин. Сироп має стати бурштиновим. Помішувати потрібно за допомогою дерев'яної шпажки.
  2. Додати щіпку соди та інтенсивно перемішувати, доки сироп не стане світлішати і не збільшиться в об'ємі.
  3. Вилити карамельну масу на залізну поверхню або пергамент, дати охолонути кілька хвилин. За допомогою формочок для печива вичавити малюнок і остудити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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