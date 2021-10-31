Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати найхрусткіші пиріжки пастиці, якими пишаються на Мальті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 жовтня, 18:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вони виконані у формі човника. Начинка – солона рикота або пюре із зеленого горошку, має обов'язково злегка проглядатися. Мальтійці вважають пастиці національним кулінарним надбанням
Мальтійські пиріжки пастиці
Мальтійські пиріжки пастиці / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Спочатку вони апетитно похрумтять, а потім за секунду розтануть у роті. Пастиці, мегалисткові пиріжки з Мальти, національне надбання. По всьому острову розкидані пастицерії, де можна купити ці пиріжки. Мальтійці неодноразово просили уряд затвердити свято на честь цих пиріжків.

Для рецепта від Іnternationalcuisine.com знадобляться рикота та сушений горох, який потрібно відварити заздалегідь.

Реклама

Якщо любите листкову випічку, яка ще й потрапила до списку найвідоміших пиріжків світу, то час готувати пастиці.

Пастиці – особливості випічки

Традиційна начинка – рикота і пюре із зеленого горошка або рикота та горохове пюре окремо. Іноді можна зустріти пастиці з куркою або м'ясом.

Текстура начинки не має бути занадто щільною, але й занадто рідкою або кремоподібною вона теж не буває. Їсти пастиці потрібно одразу ж. Саме свіжоприготовлені вони дуже смачні.

Реклама

Читайте також:

Пастиці – рецепт

Мальтійські пиріжки пастиці
Мальтійські пиріжки пастиці / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Інгредієнти для тіста:

Реклама
  • 4 листи листкового тіста.

Начинка з рикоти:

  • 1 чашка рикоти;
  • 1 злегка збите яйце;
  • 1/4 нарізаної свіжої петрушки;
  • 1 жменя пармезану;
  • сіль та чорний перець – за смаком.

Начинка з гороху карі:

  • 3/4 склянки сушеного колотого гороху;
  • 1 маленька цибулина;
  • 1 ч. л. карі;
  • сіль та перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Для начинки із рикоти змішайте всі інгредієнти та відкладіть.
  2. Для начинки з гороху карі ретельно промийте горох і відваріть до готовності.
  3. Тим часом обсмажте цибулю, доки вона не стане дуже м'якою. Розм'якшіть горох до стану нещільного пюре, додайте цибулю, карі, сіль та перець.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  5. Розморозьте листкове тісто і виріжте кола потрібної форми. Покладіть начинку (з рикоти або гороху) та сформуйте човники. Не защіплюйте краї до кінця, начинка має проглядатися.
  6. Викладіть пастиці на застелене деко і випікайте 20 хвилин, доки тісто не стане повітряним і золотавим. Остудіть на решітці та одразу подавайте.

Читайте також:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти