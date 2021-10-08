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Як приготувати сербську плескавицю, котлету-гіганта із сиром всередині

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 жовтня, 14:44
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Потрібен свинячий, яловичий фарш, трохи бекону і твердий сир. Іноді зустрічаються рецепти з бринзою. Плескавицю смачніше смажити на сковороді-гриль, але підійде і звичайна
Рецепт сербської котлети плескавиці
Рецепт сербської котлети плескавиці / Фото: instagram.com/cecil.b.depimp/

Майже 15 сантиметрів у діаметрі та два сантиметри завтовшки. Сербська плескавиця – найбільша котлета в світі. Вона готується з двох видів фаршу з додаванням сиру і бекону. Ідеально, якщо фарш приготувати самостійно і потримати його в холодильнику годин 12-ть, як у рецепті нижче. Якщо любите, щоб на обід або вечерю були котлети, то плескавиця цілком має задовольнити.

До цієї котлети подається ще одна страва, така собі біла кулька з фети, сметани, подрібненого часнику та гострого перцю. Можна обійтися звичайним овочевим салатом.

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Сербська котлета плескавиця – рецепт

Сербська котлета плескавиця
Сербська котлета плескавиця / Фото: instagram.com/euphoria.biergarten.oradea/

Інгредієнти:

  • Фарш – 300 г (свинячий і яловичий порівну)
  • Цибуля – 1 шт.
  • Перець чилі – 1 ч. л.
  • Сіль, перець чорний – за смаком
  • Сир – 50 г
  • Бекон сирокопчений – кілька скибочок

Як приготувати:

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  1. М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати трохи мінеральної води, накрити плівкою і відправити в холодильник на кілька годин.
  2. Нарізати бекон, сир нарізати кубиками, цибулю подрібнити і змішати з фаршем. Додати спеції. Сир можна додати всередину або змішати з фаршем. Сформувати котлети 10-15 см у діаметрі.
  3. Обсмажити на грилі з олією до готовності.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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