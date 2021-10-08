Як приготувати сербську плескавицю, котлету-гіганта із сиром всередині

Майже 15 сантиметрів у діаметрі та два сантиметри завтовшки. Сербська плескавиця – найбільша котлета в світі. Вона готується з двох видів фаршу з додаванням сиру і бекону. Ідеально, якщо фарш приготувати самостійно і потримати його в холодильнику годин 12-ть, як у рецепті нижче. Якщо любите, щоб на обід або вечерю були котлети, то плескавиця цілком має задовольнити.
До цієї котлети подається ще одна страва, така собі біла кулька з фети, сметани, подрібненого часнику та гострого перцю. Можна обійтися звичайним овочевим салатом.
Сербська котлета плескавиця – рецепт
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Інгредієнти:
- Фарш – 300 г (свинячий і яловичий порівну)
- Цибуля – 1 шт.
- Перець чилі – 1 ч. л.
- Сіль, перець чорний – за смаком
- Сир – 50 г
- Бекон сирокопчений – кілька скибочок
Як приготувати:
- М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати трохи мінеральної води, накрити плівкою і відправити в холодильник на кілька годин.
- Нарізати бекон, сир нарізати кубиками, цибулю подрібнити і змішати з фаршем. Додати спеції. Сир можна додати всередину або змішати з фаршем. Сформувати котлети 10-15 см у діаметрі.
- Обсмажити на грилі з олією до готовності.
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