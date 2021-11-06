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Як приготувати угорський суп "Халаслє", який здивує любителів рибної юшки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 листопада, 11:01
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Ідеально, якщо буде кілька видів річкової риби та смалець для обсмажування. Останній можна замінити вершковим маслом. Після приготування "Халаслє" має настоятися щонайменше 2 години
Угорський рибний суп "Халаслє"
Угорський рибний суп "Халаслє" / Фото: instagram.com/halpatko

Коли ми кажемо "кухня Угорщини", одразу згадуємо гуляш і пряний та наваристий паприкаш, але на цьому зупинятися неправильно.

У цій неморській країні є дивовижний суп "Халаслє" і що більше різної річкової риби в ньому буде, то краще.

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Перший офіційний рецепт був опублікований у 1871 році і практично одразу "Халаслє" увійшов до трійки найкращих перших страв країни. Цим супом таверни та ресторани Угорщини заманюють туристів і сьогодні. Подавайте його зі свіжим білим хлібом та келихом сухого вина.

Foodies.academy довідалися рецепт супу і радять замінити мелений перець Cascabell, який складно знайти у нас, гострою паприкою.

Особливості "Халаслє"

  1. Існує багато різновидів цього супу, але незмінною є наявність коропа та паприки.
  2. У процесі суп не перемішується, а томиться на дуже повільному вогні не менше 4 годин. Тому каструля йому потрібна з товстим дном.
  3. Справжній "Халаслє" не терпить присутності кропу та зеленої цибулі. А от цибуля – це так. Щоправда, вона тушкується в жирі, потім обсмажується.
  4. Перед додаванням паприки до обсмаженої цибулі, її потрібно злегка розвести в олії. Паприка у жодному разі не має підгоріти. Краще класти її одразу в бульйон.
  5. Часто до супу окремо подають домашню локшину, вона додається у тарілку.
  6. Після того, як "Халаслє" готовий, дайте йому відпочити кілька годин і насолоджуйтесь.

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Як приготувати суп "Халаслє"

Угорський суп "Халаслє"
Угорський суп "Халаслє" / Фото: instagram.com/horgasztanya_vendeglo

Інгредієнти:

  • Короп – 2 кг
  • Інша річкова риба – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста – 3 шт.
  • Бланшировані помідори – 400 г
  • Перець солодкий – для подачі
  • Солодка паприка мелена – 3 ст. л.
  • Часник – 4 зубчики
  • Смалець – 50 г
  • Сіль – за смаком
  • Гостра паприка – 1/2 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Рибу почистити і випатрати. У коропа відрізати голову та хвіст, плавці, м'якоть відокремити від хребта. Молоки та ікру відкласти. М'ясо нарізати на шматки завширшки 2 см.
  2. Коропа посолити і відправити в холодильник на годину-півтори. У каструлю відправити голову, плавці, хвіст та хребет коропа, налити води, щоб вона покривала рибу.
  3. Дрібно нарізати цибулю та протушкувати на жирі до м'якості.
  4. Дати рибі закипіти, піну треба зняти. Додати в бульйон нарізані помідори, паприку, гостру паприку та цибулю. Зменшити вогонь на мінімум і готувати не менше 1 години, доки риба легко не відокремлюватиметься від кісток.
  5. За 30 хвилин після початку кипіння викинути з бульйону голову коропа, щоб не було гіркоти.
  6. За годину бульйон процідити, а рибу протерти через сито. Вийде густа основа без кісток.
  7. Довести основу до кипіння і покласти цілі шматки коропа, ікру/молоки, якщо є. Варити 10-15 хвилин до готовності. Перемішувати суп ложкою у жодному разі не можна, щоб риба не розвалилася.
  8. За десять хвилин до закінчення готування можна додати за смаком гостру паприку, при подачі прикрасити нарізаним солодким перцем.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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