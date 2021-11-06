Як приготувати угорський суп "Халаслє", який здивує любителів рибної юшки

Коли ми кажемо "кухня Угорщини", одразу згадуємо гуляш і пряний та наваристий паприкаш, але на цьому зупинятися неправильно.
У цій неморській країні є дивовижний суп "Халаслє" і що більше різної річкової риби в ньому буде, то краще.
Перший офіційний рецепт був опублікований у 1871 році і практично одразу "Халаслє" увійшов до трійки найкращих перших страв країни. Цим супом таверни та ресторани Угорщини заманюють туристів і сьогодні. Подавайте його зі свіжим білим хлібом та келихом сухого вина.
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Foodies.academy довідалися рецепт супу і радять замінити мелений перець Cascabell, який складно знайти у нас, гострою паприкою.
Особливості "Халаслє"
- Існує багато різновидів цього супу, але незмінною є наявність коропа та паприки.
- У процесі суп не перемішується, а томиться на дуже повільному вогні не менше 4 годин. Тому каструля йому потрібна з товстим дном.
- Справжній "Халаслє" не терпить присутності кропу та зеленої цибулі. А от цибуля – це так. Щоправда, вона тушкується в жирі, потім обсмажується.
- Перед додаванням паприки до обсмаженої цибулі, її потрібно злегка розвести в олії. Паприка у жодному разі не має підгоріти. Краще класти її одразу в бульйон.
- Часто до супу окремо подають домашню локшину, вона додається у тарілку.
- Після того, як "Халаслє" готовий, дайте йому відпочити кілька годин і насолоджуйтесь.
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Як приготувати суп "Халаслє"
Інгредієнти:
- Короп – 2 кг
- Інша річкова риба – 1 кг
- Цибуля ріпчаста – 3 шт.
- Бланшировані помідори – 400 г
- Перець солодкий – для подачі
- Солодка паприка мелена – 3 ст. л.
- Часник – 4 зубчики
- Смалець – 50 г
- Сіль – за смаком
- Гостра паприка – 1/2 ч. л.
Як приготувати:
- Рибу почистити і випатрати. У коропа відрізати голову та хвіст, плавці, м'якоть відокремити від хребта. Молоки та ікру відкласти. М'ясо нарізати на шматки завширшки 2 см.
- Коропа посолити і відправити в холодильник на годину-півтори. У каструлю відправити голову, плавці, хвіст та хребет коропа, налити води, щоб вона покривала рибу.
- Дрібно нарізати цибулю та протушкувати на жирі до м'якості.
- Дати рибі закипіти, піну треба зняти. Додати в бульйон нарізані помідори, паприку, гостру паприку та цибулю. Зменшити вогонь на мінімум і готувати не менше 1 години, доки риба легко не відокремлюватиметься від кісток.
- За 30 хвилин після початку кипіння викинути з бульйону голову коропа, щоб не було гіркоти.
- За годину бульйон процідити, а рибу протерти через сито. Вийде густа основа без кісток.
- Довести основу до кипіння і покласти цілі шматки коропа, ікру/молоки, якщо є. Варити 10-15 хвилин до готовності. Перемішувати суп ложкою у жодному разі не можна, щоб риба не розвалилася.
- За десять хвилин до закінчення готування можна додати за смаком гостру паприку, при подачі прикрасити нарізаним солодким перцем.