Як приготувати тунця – швидкий і смачний рецепт

Обізнані люди кажуть – тунець вартий того, щоб купити і спробувати його.
Ми знаємо, як смачно і швидко приготувати лосось у різні способи та з всякими соусами, тепер дізнаємося простий і смачний рецепт для тунця.
Фублогерка elj.eats пропонує приготувати до нього соус на основі оливкової олії, соку лимона та каперсів, а подавати з картопляним пюре.
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Тунець з каперсами та картоплею
Інгредієнти на дві персони:
- 2 невеликі стейки тунця;
- по 5 ст. л. оливкової олії, лимонного соку;
- 3 ст. л. каперсів;
- 6 шт. картоплі;
- зелена цибуля, цибуля-шалот;
- 1 зуб. часнику;
- коріандр, петрушка, сіль, перець.
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Як приготувати:
- Ретельно обмазати тунця оливковою олією, посолити, поперчити. Відкласти.
- Поставити варитися очищену картоплю. Духовку розігріти до 200 градусів.
- Для соусу дрібно нарізати часник, цибулю-шалот, каперси, коріандр, петрушку і додати 3-4 ст. л. оливкової олії та 5 ст. л. лимонного соку. Перемішати та приправити за смаком.
- З готової картоплі злити воду, додати 2-3 ст. л. вершкового масла, зелену цибулю, трохи оливкової олії, перемішати і додати сіль та перець за смаком.
- Добре розігріти сковороду та обсмажити тунця по 1 хвилині з кожного боку. Перекласти на застелене деко та готувати в духовці близько 2 хвилин. Дати відпочити.
- Подавати з картоплею та соусом.