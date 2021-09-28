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Як приготувати сир вдома з молока і кефіру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 вересня, 16:59
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Потрібно жирне фермерське молоко або кефір. Щоб молоко скисло швидше, можна додати ложку сметани або трохи чорного хліба. Майбутній сир під час варіння потрібно постійно помішувати
Як правильно зберігати сир
Як правильно зберігати сир / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

З варенням або медом, в овочевих салатах або у випічці – сир у нашому раціоні був і буде. У кожного є свій виробник, продукт якого нас, ймовірно, влаштовує. Але для повної впевненості в якості й умовах виробництва існує домашній сир. Приготувати його – це не так складно, а сам процес складається з декількох етапів. Кілька важливих правил і деталей для домашнього сиру знайдете нижче.

Молоко і його скисання

Молоко швидше скисне, якщо додати трохи кефіру або чорного хліба
Молоко швидше скисне, якщо додати трохи кефіру або чорного хліба / Фото: instagram.com/bukatik.candy/

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Воно має бути жирним. Бажано фермерським. Можливо, ви одразу побачите на поверхні молока шар вершків. Їх потрібно прибрати чистою ложкою в іншу ємність. Приблизний розрахунок виходу сиру – це 700 г у середньому з 3 літрів молока.

Тепер молоко має скиснути. Швидше це відбувається в теплому місці. Зазвичай воно починає скисати вже наступної доби. Якщо потрібно прискорити процес, то в свіже молоко додають кілька ложок сметани або кефіру, трохи чорного хліба.

Коли ви побачили, що молоко починає скисати – з'являються бульбашки повітря, воно розшаровується, потрібно знімати сметану. До речі, сметани з трьох літрів може вийти трохи більше 200 г.

Домашній сир з молока

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У процесі приготування потрібно помішувати скисле молоко лопаткою
У процесі приготування потрібно помішувати скисле молоко лопаткою / Фото: instagram.com/natalia_dolbunova/

Після того, як ви зняли сметану, кисле молоко треба вилити в емальовану каструлю і поставити на дуже повільний вогонь. Перші хвилини молоко не варто чіпати, за 5-7 хвилин потрібно взяти шумовку або лопатку і починати акуратно перемішувати.

Якщо у вас 3 літри молока, то процес варіння триватиме більше 40 хвилин. Треба стежити за температурою продукту, в середньому вона має бути 50-70 градусів.

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Коли ви побачите, що молоко згортається, майбутній сир починає осідати на дно, а зверху утворюється сироватка сіруватого відтінку, потрібно вимкнути вогонь і чекати повного охолодження.

Потім потрібно вислати друшляк декількома шарами марлі, вилити вміст каструлі та чекати, доки сироватка стече. Коли сироватки не залишиться, марлевий мішок із сиром можна підвісити над ємністю або раковиною і залишити на 4-5 годин – вийде зернистий сир.

Домашній сир з кефіру

Що довше сир стікатиме, то він буде сухішим
Що довше сир стікатиме, то він буде сухішим / Фото: instagram.com/wongwingfung/

На це треба набагато менше часу, ніж на процес з молоком. Єдине, що готувати такий сир потрібно на водяній бані. Щойно вода закипить, ємність з кефіром потрібно поставити зверху.

Вже після 10-15 хвилин нешвидкого закипання, сир почне осідати на дно. Тепер треба вимкнути вогонь і чекати охолодження. Потім помістити сир у марлевий мішок і зцідити сироватку.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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