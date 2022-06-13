Як приготувати смачний узбецький суп з галушками та швидкий рецепт

Мампар дуже нагадує лагман, тільки тісто в нього потрапляє, нарізаним на маленькі квадрати, а не довгими смужками.
З овочів потрібні картопля, цибуля, болгарський перець та помідор. Усе це теж нарізається дрібно та обсмажується на олії разом з м'ясом.
Тісто для галушок, називатимемо їх так, зробіть на самому початку, щоб воно відпочило під плівкою, доки готується решта інгредієнтів.
Рецепт з каналу OSHPAZ KELIN.
Узбецький суп мампар
Інгредієнти на 1,5 літра супу:
- олія – 60 мл;
- м'ясо – 250 г;
- часник – 2 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- половина червоного та зеленого болгарського перцю;
- помідор – 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- трохи кінзи;
- картопля – 1 шт.;
- сіль, перець.
Для тіста:
- борошно – 150 г;
- яйце;
- вода – 30 мл;
- сіль.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти нарізати дрібним кубиком.
- У каструлі з товстим дном обсмажити м'ясо з часником та цибулею 7-10 хвилин. Додати спеції та болгарський перець.
- Додати кінзу, помідор, томатну пасту. Перемішати, готувати 2 хвилини.
- Додати картоплю, довести до смаку сіллю та перцем і готувати, доки картопля стане м'якою.
- Додати холодну воду, перемішати. Коли вода закипить, зняти піну.
- Замісити тісто й розкачати завтовшки 2-3 мм. Нарізати на маленькі квадрати, додати в суп.
- Варити 8-10 хвилин без кришки. Подавати із зеленню.
Докладніше про цей суп дивіться у відео.
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