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Як приготувати смачний узбецький суп з галушками та швидкий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 червня, 17:28
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Називається він мампар та готується практично по всій Середній Азії. Зазвичай використовують яловичину, всі інгредієнти обсмажуються разом, потім заливаються водою
Рецепт узбецького супу мампара
Рецепт узбецького супу мампара

Мампар дуже нагадує лагман, тільки тісто в нього потрапляє, нарізаним на маленькі квадрати, а не довгими смужками.

З овочів потрібні картопля, цибуля, болгарський перець та помідор. Усе це теж нарізається дрібно та обсмажується на олії разом з м'ясом.

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Тісто для галушок, називатимемо їх так, зробіть на самому початку, щоб воно відпочило під плівкою, доки готується решта інгредієнтів.

Рецепт з каналу OSHPAZ KELIN.

Узбецький суп мампар

Узбецький суп мампар
Узбецький суп мампар

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Інгредієнти на 1,5 літра супу:

  • олія – 60 мл;
  • м'ясо – 250 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля – 1 шт.;
  • половина червоного та зеленого болгарського перцю;
  • помідор – 1 шт.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • трохи кінзи;
  • картопля – 1 шт.;
  • сіль, перець.

Для тіста:

  • борошно – 150 г;
  • яйце;
  • вода – 30 мл;
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Усі інгредієнти нарізати дрібним кубиком.
  2. У каструлі з товстим дном обсмажити м'ясо з часником та цибулею 7-10 хвилин. Додати спеції та болгарський перець.
  3. Додати кінзу, помідор, томатну пасту. Перемішати, готувати 2 хвилини.
  4. Додати картоплю, довести до смаку сіллю та перцем і готувати, доки картопля стане м'якою.
  5. Додати холодну воду, перемішати. Коли вода закипить, зняти піну.
  6. Замісити тісто й розкачати завтовшки 2-3 мм. Нарізати на маленькі квадрати, додати в суп.
  7. Варити 8-10 хвилин без кришки. Подавати із зеленню.

Докладніше про цей суп дивіться у відео.

Як приготувати узбецьку маставу, яку називають рідким пловом, дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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