Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати повітряний пудинг з англійським кремом, якщо є черства булочка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 жовтня, 10:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цей пудинг з насиченим смаком і ароматом чаю. Пакетики заварюються в кремі, яким будуть просочуватися булочки. Дуже смачно подавати пудинг до чаю з молоком
Хлібний пудинг з англійським кремом
Хлібний пудинг з англійським кремом / Фото: www.bonappetit.com

Так часто буває, коли залишається нез'їдений хліб, булки або покупна випічка. Поспішати їх викидати – необачно. Здобу легко можна перетворити або на шарлотку за британським рецептом, або на ароматний пудинг з чудовим англійським кремом. Автори рецепта пропонують подавати до пудингу насичений чай з молоком.

Хлібний пудинг з англійським кремом

Інгредієнти:

Реклама
  • 450 г здоби, розірваної на великі шматки;
  • бляшанка згущеного молока;
  • по 1 ч. л. солі, екстракту ванілі;
  • 8 пакетиків чорного чаю;
  • 4 шт. жовтки;
  • 1 шт. яйце;
  • 100 г родзинок, замочених в окропі;
  • 400 г ванільного морозива для подачі;
  • вершкове масло для змащування форми;
  • цукрова пудра для присипки.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 160 градусів. Викладіть шматочки булочки на деко з бортиком. Доведіть до рум'яного кольору впродовж 20-25 хвилин.
  2. Доведіть згущене молоко до кипіння на середньому вогні. Зніміть з вогню і додайте сіль і ваніль. Додайте чайні пакетики і дайте настоятися 25 хвилин. Віджати чайні пакетики.
  3. Вбийте яєчні жовтки і яйце в чайну суміш, перемішайте до однорідності.
  4. Збільште температуру духовки до 180 градусів. Змастіть маслом форму, викладіть булочку, зверху – родзинки. Залийте сумішшю крему і перемішайте. Дайте настоятися 20 хвилин.
  5. Випікайте 35-40 хвилин до золотавого кольору, крем має стати повітряним і при струшуванні не ворушитися. Дайте охолонути за 20 хвилин перед подачею на стіл.
  6. Для крему розтопіть морозиво і перелийте в соусник.
  7. Присипте пудинг цукровою пудрою, збризніть англійським кремом.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти