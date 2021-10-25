Як приготувати повітряний пудинг з англійським кремом, якщо є черства булочка

Цей пудинг з насиченим смаком і ароматом чаю. Пакетики заварюються в кремі, яким будуть просочуватися булочки. Дуже смачно подавати пудинг до чаю з молоком