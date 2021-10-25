Як приготувати повітряний пудинг з англійським кремом, якщо є черства булочка

Так часто буває, коли залишається нез'їдений хліб, булки або покупна випічка. Поспішати їх викидати – необачно. Здобу легко можна перетворити або на шарлотку за британським рецептом, або на ароматний пудинг з чудовим англійським кремом. Автори рецепта пропонують подавати до пудингу насичений чай з молоком.
Хлібний пудинг з англійським кремом
Інгредієнти:
- 450 г здоби, розірваної на великі шматки;
- бляшанка згущеного молока;
- по 1 ч. л. солі, екстракту ванілі;
- 8 пакетиків чорного чаю;
- 4 шт. жовтки;
- 1 шт. яйце;
- 100 г родзинок, замочених в окропі;
- 400 г ванільного морозива для подачі;
- вершкове масло для змащування форми;
- цукрова пудра для присипки.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 160 градусів. Викладіть шматочки булочки на деко з бортиком. Доведіть до рум'яного кольору впродовж 20-25 хвилин.
- Доведіть згущене молоко до кипіння на середньому вогні. Зніміть з вогню і додайте сіль і ваніль. Додайте чайні пакетики і дайте настоятися 25 хвилин. Віджати чайні пакетики.
- Вбийте яєчні жовтки і яйце в чайну суміш, перемішайте до однорідності.
- Збільште температуру духовки до 180 градусів. Змастіть маслом форму, викладіть булочку, зверху – родзинки. Залийте сумішшю крему і перемішайте. Дайте настоятися 20 хвилин.
- Випікайте 35-40 хвилин до золотавого кольору, крем має стати повітряним і при струшуванні не ворушитися. Дайте охолонути за 20 хвилин перед подачею на стіл.
- Для крему розтопіть морозиво і перелийте в соусник.
- Присипте пудинг цукровою пудрою, збризніть англійським кремом.