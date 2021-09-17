Як продовжити життя сухофруктам – 5 правил і рекомендацій

Термін зберігання будь-яких сухофруктів не більше одного року, тому не потрібно купувати їх багато. Краща тара для них – скляна із щільною кришкою або тканинний мішок

Корисні сухофрукти тим, оскільки в них багато калію: але вони дуже калорійні / Фото: Depositphotos

Сухофрукти – один з найпопулярніших наших перекусів. Але треба пам'ятати, що їсти курагу або родзинки краще в першій половині дня і не більше 30-40 г. Багато хто купує сухофрукти з яблук, груш або слив для компотів і багато хто не розуміє, чому при, здавалося б, правильному зберіганні в них з'являються комахи і сухофрукти псуються. Щоб такого не сталося, потрібно дотримуватися цих нескладних правил і рекомендацій.

Правило 1. Зберігайте сухофрукти в тому місці, де прохолодно і немає вологи

Зберігайте сухофрукти в сухому прохолодному місці / Фото: instagram.com/bigfamilyliving/

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Зрозуміло, що надмірне тепло ще більше підсушить сухофрукти і зіпсує їхній смак. Як і волога – вона може призвести до запліснявіння.

Тому зберігайте їх у коморі. Щодо сушених яблук або груш, то в тканинному мішку вони можуть витримати і не зіпсуватися за +10 градусів , наприклад, на заскленому балконі.

Правило 2. Сушити спочатку за кімнатної температури, потім – у духовці

Найкорисніші сухофрукти – це приготовані самостійно / Фото: instagram.com/lyudmilaez/

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Багато хто після покупки миють сухофрукти. І це правильно. Тепер основне завдання – їх добре просушити.

І робити це треба в два етапи: спочатку розкладіть їх на тканині і нехай вони сушаться в кімнаті. Потім рекомендують завершити процес сушіння в духовці.

Контролюйте, щоб кожен сухофрукт був добре просушений. Навіть мінімальна волога призведе до цвілі.

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Правило 3. Зберігайте сухофрукти в скляній тарі або тканинних мішечках

Зберігайте сухофрукти в скляній тарі або в тканинних мішках / Фото: pexels.com

Мабуть, це найкраща для них тара. Ще один варіянт – це добре просушена скляна тара, яка щільно закривається кришкою.

Якщо зберігайте сухофрукти в тканинних мішках, то поруч можна розмістити мішечок з м'ятою. М'ята вбереже від появи комах.

Правило 4. Регулярно провітрюйте сухофрукти. Насамперед це стосується родзинок

Родзинки, фініки і чорнослив потрібно часто провітрювати / Фото: pexels.com

А ще фініків і чорносливу. Вони самі по собі вологі. Якщо не провітрювати їх щотижня, вони можуть запліснявіти.

Але якщо трапилося так, що пліснява вас випередила, то, на жаль, весь запас сухофруктів доведеться викинути.

Правило 5. Частіше оглядайте запаси сухофруктів

Термін зберігання сухофруктів не більш одного року, не потрібно купувати їх багато / Фото: freepik.com

Термін їхнього зберігання не більше року, це потрібно врахувати при покупці сухофруктів. Кожні два тижні рекомендується перевіряти свої запаси.

Помітили комах – бажано викинути продукт. Але можна промити сухофрукти і висушити в духовці впродовж 25-30 хвилин за температури 60-70 градусів.

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