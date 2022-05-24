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Як просто зберегти свіжість лимонів якнайдовше

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 травня, 09:56
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Лимони невибагливі та можуть лежати за кімнатної температури до двох тижнів. Зберігати фрукти в поліетилені не рекомендують
Як надовго зберегти лимони
Як надовго зберегти лимони

Отже, лимони можна зберегти надовго. Цікаво, що ці цитрусові нормально почуваються у воді, як і цвітна капуста в сольовому розчині.

Також лимони можна заморозити, нарізавши їх часточками, а потім скласти в контейнер. Але це не найкращий спосіб, адже фрукти втратять свої властивості та структуру.

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Якщо лимон вже нарізано, але не з'їдено, пересипте його цукром. Так зберігати плоди можна доволі довго.

Нижче ще кілька корисних рекомендацій щодо тривалого зберігання лимонів від каналу Pro Produkt.

З чого починається зберігання лимонів

Якщо лимон розрізаний, розмістіть його на тарілку, присипану цукром, зрізом униз
Якщо лимон розрізаний, розмістіть його на тарілку, присипану цукром, зрізом униз

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З правильного вибору плодів. Щоб лимони збереглися якнайдовше, потрібно звертати увагу на їхню шкірку. Зазвичай ми вибираємо фрукти з рівною, без бугристостей шкіркою.

Але такі цитрусові треба з'їсти найближчим часом.

Найкраще зберігаються злегка недозрілі плоди із зеленуватою та твердою шкіркою.

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Звертайте увагу на темні плями. Якщо вони є, навіть незначні, це означає, що лимон починає гнити зсередини.

Зберігати кавові зерна теж треба правильно – подробиці читайте тут.

Як зберігати лимони вдома

Лимони можна зберігати в банці з водою, яка має мінятися щодня
Лимони можна зберігати в банці з водою, яка має мінятися щодня / Фото: Unsplash

Ящик і тирса. Найкраще зберігати їх за температури 6-10 градусів. Якщо є льох, то покладіть лимони в ящик, пересипавши тирсою. Попередньо плоди замотайте в папір і викладайте в ряди, щоб лимони не торкалися один одного.

Скляні банки. Банки мають бути простерилізованими. Тепер лимони потрібно помити, витерти насухо та скласти в банку.

І тут рекомендують розмістити в банку з лимонами шматочок свічки, що горить, і закрити кришкою. Коли свічка загасне, тобто кисень у ємності зник та утворився вакуум – лимони збережуться набагато довше.

Зберігати таку заготівлю можна в льоху та холодильнику.

Лимони зберігаються за кімнатної температури близько двох тижнів. Щоб трохи продовжити цей термін, змастіть шкірку олією.

Холодильник. У відсіку для овочів фрукт може бути доволі довго. Важливо не тримати його в поліетилені, щоб не з'явився конденсат та гниття. Загорніть цитрусові в паперовий пакет або пергамент.

Лимони можна зберігати в банках з водою, яка повністю покриває плоди. Тут важливо міняти воду щодня.

Як зберегти яйця без холодильника до двох тижнів – читайте в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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