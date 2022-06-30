Як перевірити якість згущеного молока вже в магазині та вдома (фото)

Хороший продукт продають у бляшанці, жирність – 8,5%. А стікати з ложки якісне згущене молоко має тонкою безперервною цівкою

Як легко перевірити якість згущеного молока / Фото: Колаж: Сьогодні

Хтось додає його в чай-каву, інші використовують у випічці або їдять з хлібом. Так склалося, що упаковка або бляшанка згущеного молока є в кожному третьому українському холодильнику.

Перевірка його якості дуже схожа з перевіркою магазинного та фермерського молока. Але є важливі деталі, на які багато хто не зважає.

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І щоби принести додому якісний продукт, потрібно вивчити його етикетку в магазині. Подробиці зібрали серед експертів і у klopotenko.com.

Етикета хорошого згущеного молока

Жирність хорошого згущеного молока – 8,5%

Перше. Купуйте його в бляшанці, а не в пластиковій упаковці. На блашянці має бути напис "молоко незбиране згущене з цуком" та абревіатурою ДСТУ 4274-2003.

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Склад – від 3-5 продуктів. Ідеальне згущене молоко, коли у складі тільки молоко, цукор і вода. Не слід купувати продукт, якщо у складі є рослинні жири.

Термін зберігання 12 місяців. Якщо бачите, що виробник обіцяє вам термін придатності до двох років, такий продукт не варто купувати.

І жирність. У справжнього згущеного молока вона 8,5%.

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Усі способи перевірки якості чаю в пакетиках знайдете в цьому матеріялі.

Як визначити згущене молоко за кольором, запахом, текстурою

Хороше згущене молоко не падає краплями, а стікає тонкою цівкою

Справжнє згущене молоко з ніжним кремовим відтінком. Щодо запаху, то, по-перше, жодних сторонніх і надто різких, наприклад, ванілі, пластику, хімії не має бути.

Текстуру хорошого згущеного молока можна перевірити за допомогою ложки, поливши з неї продукт на тарілку. Якісне молоко стікатиме повільно й тонкою цівкою.

Якщо виробник додав крохмаль, то молоко з ложки стікатиме краплями.

Вершкове масло також можна перевірити в домашніх умовах. І для цього існує чотири способи.