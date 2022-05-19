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Як перевірити якість сухих та живих дріжджів за 10 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 травня, 13:02
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Потрібен звичайний цукор, трохи борошна й тепла вода. Якщо після перевірки не вийде очікуваного результату, такі дріжджі погано спрацюють у випічці
Якість живих та сухих дріжджів - як перевірити
Якість живих та сухих дріжджів - як перевірити / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми знаємо, як швидко перевірити якість розпушувача. Тепер простий спосіб перевірити функціональність дріжджів.

Це стосується як сухих, так і живих. Найчастіше ми використовуємо сухі, але з живими будь-яка здоба виходить особливою.

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Перевірка і перших, і других дріжджів триває не більше 10 хвилин. Якщо продукт не пройшов тест, його не варто використовувати.

Рекомендації від фудблогерки Menunedeli Дар'я Черненко.

Як перевірити працездатність сухих та живих дріжджів

Зробити це не лише швидко, а й невитратно. Додаткові інгредієнти обов'язково знайдуться на кожній кухні. Отже, треба взяти:

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  • теплу воду – 2 склянки;
  • дріжджі сухі, живі – по 1 ч. л.
  • цукор – по 1 ч. л.

Почнемо перевірку сухих дріжджів. Для початку їх потрібно розмішати в теплій воді. Для пригодовування додати чайну ложку цукру. Знову потрібно ретельно розмішати до повного розчинення дріжджів та цукру. Залишіть суміш на 10 хвилин.

Живі дріжджі потрібно спочатку розтерти з цукром, додати теплу воду й добре розмішати. Суміш також потрібно залишити на 10 хвилин. Після завершення часу перевірки подивіться на шапку, яка утворилася в ємностях з дріжджами.

Що вище та пишніше вона, то активніше працюють дріжджі.

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Щоби переконатися в якості дріжджів, можна повторити експеримент з додаванням борошна.

Якщо шапка на живих дріжджах не утворилася або дуже маленька, краще їх не використовувати. Можливо, вони неправильно зберігалися в магазині або у вас вдома.

Якість вершкового масла теж можна перевірити швидко, тут зібрано чотири способи це зробити.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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