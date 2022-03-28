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Як перевірити якість сиру в домашніх умовах – 3 способи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 березня, 13:41
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Рослинні жири та крохмаль – цього не має бути в якісному сирі. Виявити їх допоможе йод та окріп
Як перевірити якість сиру в домашніх умовах
Як перевірити якість сиру в домашніх умовах / Фото: Pixabay, www.algaebarn.com

Найякісніший сир, у якому не може бути сумнівів, – приготовлений у домашніх умовах.

У хорошому сирі з магазину не має бути крохмалю та рослинних жирів.

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Якість купленого в магазині можна перевірити буквально за 5-7 хвилин. Для цього потрібні йод та окріп.

Як перевірити якість сиру в домашніх умовах

Рослинні жири у сирі допоможе виявити окріп
Рослинні жири у сирі допоможе виявити окріп / Фото: pexels.com

За допомогою йоду. Він виявить у складі сиру крохмаль. Візьміть трохи йоду та налийте трохи у сир. Зачекайте на реакцію 3-5 хвилин.

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Побачите, що він пофарбувався в бузковий або фіолетовий кольори, в сирі є крохмаль.

За допомогою окропу. Візьміть трохи сиру та покладіть в окріп. Справжній сир розплавиться і перетвориться на тягучу масу. Окріп при цьому має залишитися чистим, без жирної плівки на поверхні.

Рослинні жири не розплавляться, а утворюють на поверхні ту саму плівку або розпадуться на пластівці.

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Як зробити смачний плавлений сир у домашніх умовах – дізнаєтесь тут.

Присутність рослинних жирів у сирі можна перевірити ще в один спосіб – залишити на певний час за кімнатної температури.

Якщо на продукті з'явиться жовта скоринка, то це означає, що в сирі дуже багато рослинних жирів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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