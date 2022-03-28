Як перевірити якість сиру в домашніх умовах – 3 способи

Найякісніший сир, у якому не може бути сумнівів, – приготовлений у домашніх умовах.
У хорошому сирі з магазину не має бути крохмалю та рослинних жирів.
Якість купленого в магазині можна перевірити буквально за 5-7 хвилин. Для цього потрібні йод та окріп.
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Як перевірити якість сиру в домашніх умовах
За допомогою йоду. Він виявить у складі сиру крохмаль. Візьміть трохи йоду та налийте трохи у сир. Зачекайте на реакцію 3-5 хвилин.
Побачите, що він пофарбувався в бузковий або фіолетовий кольори, в сирі є крохмаль.
За допомогою окропу. Візьміть трохи сиру та покладіть в окріп. Справжній сир розплавиться і перетвориться на тягучу масу. Окріп при цьому має залишитися чистим, без жирної плівки на поверхні.
Рослинні жири не розплавляться, а утворюють на поверхні ту саму плівку або розпадуться на пластівці.
Як зробити смачний плавлений сир у домашніх умовах – дізнаєтесь тут.
Присутність рослинних жирів у сирі можна перевірити ще в один спосіб – залишити на певний час за кімнатної температури.
Якщо на продукті з'явиться жовта скоринка, то це означає, що в сирі дуже багато рослинних жирів.