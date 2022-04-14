Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Сирна паска

Швидка закуска

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Десерт на сковороді

Домашній паштет
СЬОГОДНІ Їжа

Як перевірити, чи свіжі яйця – 3 простих лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 13:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це стосується насамперед яєць, куплених на ринку. Потрібно потрясти яйце і послухати, почуєте та відчуєте звук – продукт поганий
Як перевірити свіжість яєць
Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні, pexels.com

Свіжі яйця можна зберігати навіть поза холодильником. Про кілька таких способів ми докладно писали.

Але перед тим, як їх відправити на зберігання, треба купити якісний продукт і не витратити гроші на зіпсований.

Реклама

Отже, кілька ефективних методів, як визначити свіжість яєць.

Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Опустити в воду

Перевірити свіжість яєць за допомогою води
Перевірити свіжість яєць за допомогою води / Фото: istockphoto.com

Реклама

Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:

  • якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже;
  • яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто;
  • яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.
  1. Лайфхак 2. Струсити

Як перевірити свіжість яєць
Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com

Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:

Реклама
  • нічого не чути – яйце свіже;
  • через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості;
  • явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.

Лайфхак 3. Розбити

Розбите свіже яйця
Розбите свіже яйця / Фото: Klaus Nielsen, Pexels

Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в пласку тарілку:

  • якщо жовток щільний і опуклий, а білок в'язкий, пружний і добре тримається навколо жовтка – яйце свіже;
  • якщо яйце розтеклося по тарілці, жовток не випирає, а білок рідкий – яйце вже старе.

Читайте також:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти