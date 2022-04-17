Як зробити мармурові яйця на Великдень, використовуючи лише три фарбники

Потрібні жовтий, синій та червоний барвники. Поєднання цих трьох кольорів дадуть приємний оливковий і теракотовий відтінок

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень барвниками / Фото: pexels.com

Поряд з великодньою випічкою на столі мають красуватися фарбовані яйця – основні атрибути свята та його меню.

Щоб отримати насичений колір, для фарбування беріть білі яйця. Не забудьте надягти гумові рукавички, так не забрудните руки.

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Як пофарбувати яйця барвниками

Що довше яйця будуть у барвнику, то інтенсивнішим буде колір / Фото: Pixabay

Барвники висипати у воду у пропорціях, згідно з інструкцією. Залити гарячою водою.

Потім у кожну ємність з барвником для яєць потрібно влити по столовій ложці оцту та перемішати.

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Тепер можна додати яйця в кожну ємність. Що довше вони будуть у барвнику, то інтенсивнішим буде колір.

Важливо, щоб інші яйця були в гарячій воді.

Коли час фарбування минув, викладіть яйця на серветку.

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Як добитися інших кольорів для фарбування яєць

Якщо потрібен фіолетовий колір, потрібно з'єднати половину червоного та половину синього барвника.

Якщо жовту фарбу змішати із синьою, отримаємо приємний оливковий колір. Жовту з червоною – вийде красивий теракотовий відтінок.

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Як зробити мармурові яйця на Великдень

Щоб отримати мармуровий ефект, до барвника потрібно додати олію / Фото: instagram.com/kruglikova.mama

Цей процес складається з двох етапів. Перший – це фарбування яєць у звичайний спосіб, тобто з додаванням ложки оцту до барвника.

Коли яйця обсохнуть, необхідно знову розвести барвник у воді. Але додати одну столову ложки олії та повторно опустити яйця.

Впродовж декількох хвилин допомагайте яйцям пофарбуватися руками або ложкою, помішуючи їх у фарбнику.

Відтінки можна надати різні. Наприклад, пофарбувати у жовтий колір та повторно – у синьому барвнику. Вийдуть патріотичні яйця.

Коли вони обсохнуть, змастіть олією. Але це необов'язково.

Експериментуйте з відтінками та отримуйте найнесподіваніші та найкрасивіші великодні яйця.