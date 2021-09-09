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Як зробити смачно навіть недорогу рибу – 10 лайфхаків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 16:49
В закладинки
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Запах твані у річкової риби допоможе прибрати слабко концентрований оцтовий "компрес". Тканиною, змоченою в оцті, треба обмотати рибу і почекати 20 хвилин. Не варто збризкувати рибу лимоном до початку приготування, робити це потрібно наприкінці
Риба, яйця, овочі та збалансований загалом раціон важливий для здоров'я нігтів
Риба, яйця, овочі та збалансований загалом раціон важливий для здоров'я нігтів / Фото: Pexels

Літо позаду, а це означає, що безпечний час для повернення риби, насамперед річкової, на наші столи настав. У цьому матеріалі зібрані поради професіоналів щодо того, як приготувати рибу смачно, тобто щоб вона не була сухою і прісною, ну й не розвалювалася під час смаження або запікання. Ми знаємо, що оригінального можна приготувати, наприклад, зі скумбрією, тепер дізнаємося, як смачно це зробити з будь-якою рибою.

Як приготувати смачну рибу

Перед смаженням натріть рибу олією, сковороду змащувати не обов'язково
Перед смаженням натріть рибу олією, сковороду змащувати не обов'язково / Фото: Pixabay

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Лайфхак 1. Перед тим, як викладатимете рибу на деко або сковороду, і духовка, і сковорода мають бути добре розігріті.

Лайфхак 2. Експерти радять присипати поверхню невеликою кількістю морської солі . Риба не стане сильно солоною, а візьме солі стільки, скільки їй потрібно.

Лайфхак 3. Спробуйте посмажити рибу на вершковому маслі – у неї буде незвичайний вершковий присмак. Потім, якщо масло залишиться, його можна використовувати як соус.

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Лайфхак 4. Найкраще перед смаженням панірувати рибу в кукурудзяному борошні. До нього можна додати трохи тертого сиру. Так скоринка стане соковитою, а готова риба отримає легкий сирний смак.

Лайфхак 5. Варити морську рибу потрібно в такий спосіб: спочатку нехай вода з рибою закипить, потім одразу ж потрібно зменшити вогонь і варити на дуже повільному.

Лайфхак 6. Прибрати неприємний запах твані від річкової риби допоможе оцтовий "компрес". Обмотайте тканиною, змоченою в оцті, рибу і залиште на 20 хвилин. Запах твані зникне. Добре справляється з характерним запахом лаврове листя і духмяний перець , їх можна додати під час варіння або до соусу.

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Лайфхак 7. Ніколи не використовуйте лимон перед смаженням і запіканням, інакше риба може розвалюватися. Сік лимона потрібен тоді, коли риба вже готова.

Лайфхак 8. Практично вся риба смажиться на сковороді не більше 10 хвилин в середньому. Не варто тримати її довше, вона буде сухою.

Лайфхак 9. Якщо запікаєте або тушкуєте рибу, не забудьте про цибулеву подушку.

Лайфхак 10. Ідеальні приправи для риби – петрушка, кріп, естрагон. Ще один вдалий соус для риби – це оливкова олія, змішана з подрібненими петрушкою і часником.

Ніжною ваша риба буде, якщо запікати її в сметанному соусі. Для червоної та нежирної риби – це один з найкращих варіянтів.

Коли смажите рибу, покладіть на неї шматочок жирного копченого бекону. Так вона стане ароматнішою.

З відео дізнаєтеся, як приготувати коропа в томатному маринаді на грилі.

Тут читайте, як приготувати смачно навіть найпрісніші овочі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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