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Як заощадити на слабосолоному лососі – навчитися готувати гравлакс

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 листопада, 12:02
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Гравлакс – це вся засолена червона риба в принципі. Дуже давно її почали готувати у країнах Скандинавії. З особливого – знадобляться морська сіль та трохи коньяку
Гравлакс – рецепт скандинавської закуски з червоної риби
Гравлакс – рецепт скандинавської закуски з червоної риби / Фото: instagram.com/muzica.life/

Приблизно слово "гравлакс" можна перекласти, як закопана риба. Саме так на території сучасної Скандинавії запасалися цим продуктом. Тобто добре обвалювали її в солі, загортали в щось і закопували.

Сьогодні гравлакс люблять у Швеції, адже немає нічого кращого, ніж самостійно засолена чи замаринована улюблена риба.

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Ще економія та відсутність ризику для здоров'я – ви знаєте, що солите хорошу рибу і знаєте, у чому ви це робите.

Весь процес розрахований на 800 г лосося, якщо у вас менше риби, то скорочуйте кількість інших інгредієнтів.

Автор рецепта та кулінарний блогер – muzica.life – радить перед подачею на стіл очистити рибу від бурякового маринаду, злегка промити та обсушити серветками.

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Гравлакс – рецепт

Інгредієнти:

  • Лосось – 800 г
  • Цукор – 200 г
  • Морська сіль – 160 г
  • Буряк – 3 шт.
  • Цедра апельсина – 3 ст. л
  • Цедра лайма – 1 ст. л
  • Свіжий базилік – 10 г
  • Лікер (лимончело) або коньяк – 4 ст. л
  • Коріандр – 2 ст. л

Як приготувати:

  1. Рибу вимити, обсушити та видалити кістки. Змастити лимончело чи коньяком.
  2. Буряк натерти, базилік вимити та подрібнити.
  3. З'єднати буряк, цукор, морську сіль, цедру лайма та апельсина, коріандр та подрібнений базилік. Ретельно перемішати. Сік буряків треба злити.
  4. Викласти на підготовлене рибне філе бурякову масу. Щільно загорнути харчовою плівкою.
  5. Перекласти рибу в ємність з бортиками і поставити вантаж. Відправити на 24 години в холодильник, періодично зливаючи рідину.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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