Як зберегти буряк в квартирі, морозилці та сільській місцевості

Буряк любить темряву та прохолоду. Якщо захочете зберігати його вимитий і загорнутий у харчову плівку, то використати овоч треба найближчими тижнями

Секрети зберігання буряків на балконі та в сільській місцевості / Фото: Pixabay

Зберігання буряка дуже схоже на зберігання ще одного стратегічного овоча – часнику. Вони люблять, коли темно та прохолодно.

Але буряк можна зберегти одразу у декілька способів.

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Зручніше, коли він уже натертий, сирий або відварений, лежить по контейнерах у морозилці. Зрозуміло, що з ним нічого не станеться.

І незалежно від того, який спосіб зберігання ви оберете, буряк потрібно періодично перебирати та уважно оглядати. Якщо помітите зіпсований, одразу ж викидайте.

Поради та рекомендації знайшли на каналі Pro Produkt.

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Зберігання буряків у сільській місцевості

У ящику буряки мають лежати так: дрібні внизу, великі – зверху / Фото: Pixabay

Найкраще зберігається буряк середніх розмірів, дрібні коренеплоди швидко в'януть Його можна пересипати сумішшю піску та золи в рівних пропорціях, торфом або тирсою.

Викладайте його в ящик за таким принципом: дрібний – униз, великий – зверху.

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І ще зберігання буряків в одному ящику з картоплею – найоптимальніший варіянт. Картопля віддає вологу бурякам, а буряк підвищує її пружність.

Буряк у сільській місцевості можна зберігати до півроку.

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Зберігання буряків у квартирі

Якщо зберігайте буряки у ящику на балконі, насипте на дно пісок / Фото: stocksnap.io

За таких умов терміни скорочуються до 3-4 місяців. Якщо зберігаєте на балконі, то потрібна подушка в ящику – пісок або тирса.

У холодильнику буряки можна зберігати у фользі або папері, загорнувши кожен окремо.

Зберігання митого буряку

Перед тим, як загорнути миті буряки в плівку або пакет, добре їх вимийте / Фото: Pixabay

Забігаючи наперед, треба сказати, що цей спосіб ненадовго. Тобто використовувати овоч потрібно у найближчі кілька тижнів.

Добре помийте буряк, обріжте вершок та корінець. Тепер коренеплід має добре обсохнути впродовж кількох годин.

За цей час усі зрізи затягнуться. Тепер можна розкладати його по пакетах.

Тут важливо враховувати наступне: буряк не любить повітря, тому з пакетів треба максимально випустити повітря та щільно зав'язати.

Експерти радять вже упаковані буряки знову помістити в пакет і знову зав'язати.

Для цього способу підійде і харчова плівка. Наприклад, коли вам потрібні один або два буряки для борщу або салату. Обмотайте коренеплід та помістіть у пакет.

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