Як зберегти свіжість броколі надовго

Умови зберігання кожного продукту свої особливі. Про те, як зберегти яйця, якщо холодильник тимчасово не працює, ми докладно розповідали.
Складність зберігання броколі полягає в тому, що вона дуже не любить тепло й швидко в'яне. Тому зберігати її потрібно у прохолоді, а найкраще капусту заморозити.
Нижче зібрані основні правила, як зберегти свіжість броколі на тривалий час.
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Як правильно зберігати броколі
Найпростіший спосіб – це помістити у спеціяльний для цього відсік у холодильнику.
У поліетиленових пакетах її не можна зберігати. Через можливий конденсат капуста почне жовтіти, а потім і гнити.
Краще впакуйте капусту в папір і разом з цим пам'ятайте, що в холодильнику вона залишатиметься свіжою максимум до п'ятьох днів.
Перевірений та безпрограшний спосіб – заморозити броколі.
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Як правильно заморозити броколі
Спочатку її потрібно обробити на суцвіття і поставити ємність з водою в холодильник.
Потім закип'ятити в каструлі воду, опустити капусту і дати закипіти воді знову.
Щойно закипить, варіть броколі буквально 10-15 секунд. Зніміть з вогню і за допомогою шумівки швидко опустіть суцвіття в холодну воду. Потримайте кілька хвилин.
Тепер потрібно дати воді стекти та підготувати будь-які пакети, які зберігатимуться в морозилці разом з капустою.
Зручніше, якщо ви розділите капусту на порції, які потім використовуватимете при приготуванні супу або рагу.