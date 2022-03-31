Як зберегти свіжість броколі надовго

Броколі не любить тепло. Якщо температура не підходить, вона починає жовтіти, а потім і гнити. Найкраще капусту заморожувати

Як правильно зберігати броколі / Фото: Pixabay

Умови зберігання кожного продукту свої особливі. Про те, як зберегти яйця, якщо холодильник тимчасово не працює, ми докладно розповідали.

Складність зберігання броколі полягає в тому, що вона дуже не любить тепло й швидко в'яне. Тому зберігати її потрібно у прохолоді, а найкраще капусту заморозити.

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Нижче зібрані основні правила, як зберегти свіжість броколі на тривалий час.

Як правильно зберігати броколі

Броколі може зберігатися у відсіку для овочів до 5 днів / Фото: freepik.com

Найпростіший спосіб – це помістити у спеціяльний для цього відсік у холодильнику.

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У поліетиленових пакетах її не можна зберігати. Через можливий конденсат капуста почне жовтіти, а потім і гнити.

Краще впакуйте капусту в папір і разом з цим пам'ятайте, що в холодильнику вона залишатиметься свіжою максимум до п'ятьох днів.

Перевірений та безпрограшний спосіб – заморозити броколі.

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Як правильно заморозити броколі

Найкращий спосіб зберігання броколі – заморозка / Фото: recipe-garden.com

Спочатку її потрібно обробити на суцвіття і поставити ємність з водою в холодильник.

Потім закип'ятити в каструлі воду, опустити капусту і дати закипіти воді знову.

Щойно закипить, варіть броколі буквально 10-15 секунд. Зніміть з вогню і за допомогою шумівки швидко опустіть суцвіття в холодну воду. Потримайте кілька хвилин.

Тепер потрібно дати воді стекти та підготувати будь-які пакети, які зберігатимуться в морозилці разом з капустою.

Зручніше, якщо ви розділите капусту на порції, які потім використовуватимете при приготуванні супу або рагу.