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Як уберегти хліб від черствості та цвілі та повернути йому свіжість

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 квітня, 11:43
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Кращий матеріял для зберігання хліба та здоби – лляні або бавовняні мішечки, поліетиленові пакети не підходять
Як повернути свіжість хлібу та правильно його зберігати
Як повернути свіжість хлібу та правильно його зберігати / Фото: Unsplash

У ситуації економії продуктів важливо знати, як правильно їх зберігати, щоб продовжити термін придатності.

Щодо борошна, якщо купили її про запас, ми докладно писали. Тепер хліб та випічка без крему.

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Ці лайфхаки та поради допоможуть зберегти їхню свіжість, а якщо хліб та здоба трохи зачерствіли, то це можна швидко виправити.

Як зберігати хліб, щоб він не засихав і пліснявів

Зберігайте хліб у тканинних мішечках
Зберігайте хліб у тканинних мішечках / Фото: Unsplash

Наші пращури укутували хліб у лляні рушники, так він був захищений і разом з цим міг дихати і не черствіти.

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Якщо немає лляного мішка, можна взяти бавовняну тканину, але в ній хліб пролежить не так довго, як хотілося б.

Експерти рекомендують нарізати хліб не з кінця буханця, а із середини. Тобто спочатку навпіл, потім відрізати по скибочці.

Потім з'єднайте частини буханця у місці зрізу – хліб пролежить довше.

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Ще радять тримати хліб у морозилці в окремому відсіку, попередньо його потрібно загорнути у тканину або паперовий пакет. Поліетилен не підійде.

Перед вживанням розігрійте хліб у духовці або мікрохвильовій печі, попередньо збризкавши водою.

Заморожувати можна здобу та паски, бажано в паперових пакетах.

Зберегти свіжість яйцям можна і без холодильника – кілька способів знайдете тут.

Як швидко повернути свіжість хлібу

Повернути свіжість хлібу можна на водяній бані
Повернути свіжість хлібу можна на водяній бані / Фото: Pixabay

Це швидко можна зробити в мікрохвильовій печі. Потрібно трохи змочити паперовий рушник і загорнути в нього хліб.

Помістіть у мікрохвильову піч на 10 секунд на низькій потужності. Потім зніміть рушник та подивіться, чи потрібно повторити цю процедуру.

Ще можна потримати хліб у духовці, розігрітій до 180 градусів. Хліб треба загорнути у фольгу.

Нарізаний хліб має стати м'якшим за 5 хвилин, цілий буханець – за 20 хвилин.

Коли дістанете хліб, дайте йому охолонути у фользі. У цьому процесі з'явиться волога, і він стане м'якшим.

І наприкінці, водяна баня. Покладіть хліб у друшляк і поставте над каструлею з окропом.

Тут потрібно бути обережнішим і контролювати, щоб хліб сильно не розм'якнув.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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