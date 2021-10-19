Як прикрасити страви на Геловін – 7 ідей з фото

Тут є варіянти для дитячого столу і для дорослої вечірки. Для листкового пирога у вигляді страхітливого гарбуза підготуйте трафарет, стіл можна прикрасити штучним павутинням і павуками, а з бекону і печива зробити мітлу відьми

Як прикрасити страви на Геловін / Фото: instagram.com/thebakermama/

Як би ми не старалися і не залучали по-максимуму страхітливу гастрономічну фантазію, з одними лише тематичними й оригінальними стравами свято не відбудеться. Стіл має бути просякнутий Геловіном від початку до кінця.

Ці ідеї прикрас для страв, вірніше, для їхнього оформлення, допоможуть створити потрібну атмосферу. Тут не тільки декор столу павуками-жуками і штучним павутинням, у ролі якої виступає звичайна марля. З печива "соломка" та тонко нарізаного бекону можна зробити "мітлу". До свинячих ребер подайте "кривавий соус", а печиво прикрасьте "привидами".

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Страхітливі свинячі ребра

Якщо готуєте ребра, поставте поруч соус, така собі імітація крові / Фото: www.countryliving.com

Ось перша ідея для атмосферної подачі м'яса. Все-таки ребра мають ефектніший вигляд. Їх можна розкласти на тарілці та подати до них соус на основі томатної пасти або кетчупу.

Так ви імітуєте криваве м'ясо начебто щойно вбитої тварини.

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Гарбузові пироги

Пиріжки у вигляді гарбуза / Фото: www.womansday.com

Це чудова закуска для дорослих і дітей та красива прикраса столу на Геловін, може бути холодною або гарячою.

Потрібно буде зробити трафарет у вигляді маленького гарбуза і вирізати його, коли сформуєте пиріжки з листкового тіста. Начинка – на ваш вибір. М'ясний фарш, овочі або сир.

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Закуска "Мітла відьми"

Потрібно печиво "соломка" та бастурма або тонко нарізаний бекон / Фото: www.womansday.com

Тут потрібна солона "соломка" і тонко нарізані бастурма або бекон. Зв'язати м'ясо навколо можна за допомогою нитки. Головне – сказати про це гостям. "Мітелки" можна викласти на тарілку і поруч поставити іграшкову відьму.

Пиріг на Геловін

Пиріг з листкового тіста може бути страхітливим або з доброю усмішкою / Фото: smallfood.web.app

Це пиріг зі страшним головним символом Геловіна – гарбузом – потрібно готувати з м'ясом або грибами. Випікається на основі листкового тіста.

Головне – це вправно з не дуже розмороженого тіста вирізати "обличчя" гарбуза і перенести на начинку.

Гарбуз може бути не тільки страхітливим, а й з доброзичливою усмішкою.

Печиво "Павутинка"

Печиво "Павутинка" / Фото: www.womansday.com

Ще одна цікава подача печива. По-перше, його можна прикрасити їстівної павутинкою. Вона може бути шоколадною або карамельною. Викласти його можна на тацю, застелену марлею. Вийде імітація павутиння. Ну й не забудьте купити пластикових павуків.

Печиво "Привиди"

Печиво "Примара" / Фото: www.womansday.com

Приготувати їх дуже просто. Звичайні палички або "соломку" треба вмочити в розтопленому зефір або шоколаді, намалювавши "привидам" кондитерської фарбою очі і рот. Це не тільки дитяче частування. Їх охоче з'їдять і дорослі.

"Страхітливий" зефір

Для цього декору потрібні шпажки і маршмелоу / Фото: www.womansday.com

Або маршмеллоу, який легко можна знайти в магазині. Ну й кондитерські фарби зокрема. Залишається нанизати його на шпажки і намалювати мордочки героїв мультфільмів. Ну або фільмів, якщо майстерність художника-оформлювача дозволяє.

Цими шпажками можна прикрасити алкогольні напої на Геловін, напої для дітей або просто подати як десерт.