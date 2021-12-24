Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як варити глінтвейн вдома: найкращі спеції до нього та рецепт із сухим вином

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
24 грудня, 13:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Йтиметься про глінтвейн на червоному вині. Кориця та гвоздика є обов'язковими, адже це класичні спеції до напою. Ще потрібні яблука та апельсин
Рецепт глінтвейну із сухим вином
Рецепт глінтвейну із сухим вином / Фото: freepik.com

І так, глінтвейн може бути серед напоїв на Новий рік, якщо захочеться вийти на вулицю і трохи прогулятися.

В іншому правила відомі всім – дуже дешеве вино купувати з цією метою не варто, спецій потрібно класти в помірних кількостях, щоб не забити смак вина

Реклама

Та й температура – глінтвейн має бути гарячим, але не кип'яченим.

Спеції для глінтвейну

  • Кориця і гвоздика – класичні прянощі для глінтвейну.
  • Аніс і бадьян додадуть напою східної нотки та ніжного лакричного аромату.
  • Імбир зігріває, тому в зимовий час він доречний.
  • Перець (чорний, духмяний, ямайський) додасть глінтвейну гостроти, але додавати його треба небагато.
  • Лаврове листя кладуть наприкінці приготування.
  • Кардамон має лимонно-евкаліптовий присмак.
  • Класичний глінтвейн заграє по-новому, якщо додати в нього трохи коріандру.
  • Трохи шафрану на кінчику ножа прикрасять не тільки смак глінтвейну, а й поліпшать його колір.
  • Щіпка мускатного горіха підкреслить аромат інших спецій.

Читайте також:

Глінтвейн: класичний рецепт

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 пляшка червоного сухого вина (750 мл);
  • 12 бутонів гвоздики;
  • 2-3 ст. л. меду;
  • 1/2 шт. червоного соковитого яблука;
  • 1/2 шт. апельсина;
  • 1-2 палички кориці;
  • 5 горошин ямайського (духмяного) перцю.

Спосіб приготування:

  1. Яблуко і апельсин нарізати дольками, покласти в каструлю.
  2. Влити вино, додати мед і прянощі, розмішати.
  3. Прогрівати на слабкому вогні до температури 80 градусів.
  4. Розлити по високих жароміцних келихах і негайно подати.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?

Covid’19

TV-News

Дашборд

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти