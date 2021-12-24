Як варити глінтвейн вдома: найкращі спеції до нього та рецепт із сухим вином

Йтиметься про глінтвейн на червоному вині. Кориця та гвоздика є обов'язковими, адже це класичні спеції до напою. Ще потрібні яблука та апельсин

Рецепт глінтвейну із сухим вином / Фото: freepik.com

І так, глінтвейн може бути серед напоїв на Новий рік, якщо захочеться вийти на вулицю і трохи прогулятися.

В іншому правила відомі всім – дуже дешеве вино купувати з цією метою не варто, спецій потрібно класти в помірних кількостях, щоб не забити смак вина

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Та й температура – глінтвейн має бути гарячим, але не кип'яченим.

Спеції для глінтвейну

Кориця і гвоздика – класичні прянощі для глінтвейну.

Аніс і бадьян додадуть напою східної нотки та ніжного лакричного аромату.

Імбир зігріває, тому в зимовий час він доречний.

Перець (чорний, духмяний, ямайський) додасть глінтвейну гостроти, але додавати його треба небагато.

Лаврове листя кладуть наприкінці приготування.

Кардамон має лимонно-евкаліптовий присмак.

Класичний глінтвейн заграє по-новому, якщо додати в нього трохи коріандру.

Трохи шафрану на кінчику ножа прикрасять не тільки смак глінтвейну, а й поліпшать його колір.

Щіпка мускатного горіха підкреслить аромат інших спецій.

Глінтвейн: класичний рецепт

Інгредієнти:

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1 пляшка червоного сухого вина (750 мл);

12 бутонів гвоздики;

2-3 ст. л. меду;

1/2 шт. червоного соковитого яблука;

1/2 шт. апельсина;

1-2 палички кориці;

5 горошин ямайського (духмяного) перцю.

Спосіб приготування: