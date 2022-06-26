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Як смачно використовувати чорну смородину – приготувати напій кордіял (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 червня, 11:31
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Вийде навіть не напій, а ягідний сироп. Потім його можна розбавляти водою, додавати до лимонаду або пити з льодом
Напій кордіял з чорної смородини
Напій кордіял з чорної смородини

Літо – сезон найрізноманітніших та дуже несподіваних для багатьох домашніх напоїв. Можливо, для багатьох стане сюрпризом, що з бузини можна зробити шампанське.

Кордіял – це англійський напій, що готується з будь-яких ягід і фруктів. Цікаво, що спочатку він був алкогольним. І ось уже понад сто років його готують без алкоголю.

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За консистенцією він, як густий сироп. Розбавляти його можна газованою водою, використовувати як топінг для морозива та десертів.

На сайті www.lordbyronskitchen.com радять спробувати заморозити кордіял. Розлийте його у формочки для льоду, потім перекладіть у пакет і зберігайте в морозильнику.

Кордіял з чорної смородини

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Кордіял з чорної смородини
Кордіял з чорної смородини

Інгредієнти:

  • чорна смородина – 300 г;
  • цукор – 160 г;
  • холодна вода – 325 мл;
  • ванільний цукор – пакетик.

Як приготувати:

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  1. Смородину вимити, обсушити.
  2. Перекласти в каструлю, додати ванільний цукор. Засипати зверху цукром та додати воду. Довести до кипіння на помірному вогні. У процесі приготування розім'яти ягоди дерев'яною ложкою.
  3. Варити на повільному вогні, періодично помішуючи, до розчинення цукру. Повністю остудити.
  4. Отриману масу двічі процідити через дрібне сито.
  5. Готовий кордіял з чорної смородини перелити в скляну пляшку або банку з кришкою. У такому вигляді кордіял можна зберігати в холодильнику впродовж місяця.

Рецепт юаньяня, який готується з кави та чаю, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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