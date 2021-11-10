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Як вибрати та засолити смачне сало у правильних спеціях

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 листопада, 13:45
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Сало має бути завтовшки не більше 4 сантиметрів і без жовтих прожилок. Після засолення його краще потримати за кімнатної температури кілька днів і в жодному разі не вимивати його від солі
Як правильно засолити сало
Як правильно засолити сало / Фото: instagram.com/family_secrets.recipes/

Уже давно доведено, що сало в помірних кількостях не зашкодить. І, мабуть, мало є холодильників у нашій країні, де б не лежало сало, засолене власноруч.

Смачне солоне сало починається з його покупки. Радять не купувати сало із жовтуватими прожилками та завтовшки більше 5 сантиметрів. Це каже про те, що тварина була старою. А от ідеально, коли сало завтовшки 3-4 сантиметри.

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Правила засолення продукту, помилки, яких припускаються в цьому процесі, та рецепт з рідким розсолом від family_secrets.recipes – нижче.

Як зовні оцінити якість сала

Найкраще сало для засолення має бути не товще 4 сантиметрів
Найкраще сало для засолення має бути не товще 4 сантиметрів / Фото: Сьогодні

Запах. Свіже сало не має бути з неприємним запахом, тобто таким, який зазвичай буває у кнурів. Краще, коли сало буде без запаху або трохи пахнути молоком.

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Товщина. Що товще сало, то старіше була тварина. Товсте сало буде твердим і важко жуватися. Краще, якщо сало буде тоншим за 4 сантиметри.

Колір шкіри. Вона має бути без щетини та світлою, навіть якщо вона опалена при обробці. Перевірити це можна, коли трохи зішкребете нігтем по шкірці.

Щільність. Попросіть продавця зробити надріз на салі, якщо зробити це легко і ніж швидко увійшов, сало хороше. Найкраще сало, зрізане з ребер.

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Як правильно солити сало

Засолене сало потрібно потримати за кімнатної температури 1-2 дні
Засолене сало потрібно потримати за кімнатної температури 1-2 дні / Фото: instagram.com/tatianazabol

Коли продукт потрапив додому, його потрібно обов'язково промити та обсушити серветками.

Потім сіль. Нею потрібно рясно засипати сало, сіль потрібна і на дні ємності, де воно солитиметься. Експерти стверджують, що сало візьме рівно стільки солі, скільки йому потрібно.

Але що довше воно засолюватиметься, то більше ризику пересолу.

Щодо часу засолення, то в середньому це тиждень. Якщо сало з м'ясним прошарком, то потрібно більше часу. Радять також, після засолення, потримати продукт декілька днів за кімнатної температури.

Потім можна прибрати в холодильник або на тривале зберігання в морозилку. Тільки загорнути його краще у тканину або щільний папір.

Звертайте увагу на колір засоленого сала, він не має бути щільно білим, а трохи прозорим.

Сало в розсолі

Інгредієнти на 1 літр розсолу:

  • Сало – 800 г
  • Часник – 6-7 зуб.
  • Лаврове листя – 4 шт.
  • Сіль – 150 г
  • Вода – 1 л
  • Гвоздика – 4-5 шт.
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Суміш перців – 2 ч. л.

Як приготувати:

  1. Нарізати сало на середні шматки завширшки 4-5 см. Укласти в банку нещільно, засипати нарізаним часником.
  2. Для розсолу у воду додати спеції та сіль, довести до кипіння.
  3. Теплим розсолом залити сало та накрити кришкою.
  4. Тримати за кімнатної температури 2 дні, потім прибрати в холодильник на 3 дні.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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